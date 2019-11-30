Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu
Sakarya'da gölde balık avlarken üzerinde bulundukları salın alabora olmasıyla 3 gençten 2'si kayboldu, diğeri kurtarıldı. Kaybolan gençlerin yaşı 16 ve 18 arasında değişiyor.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmet D. (17) ve Hasan Y.'nin (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü. Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmet D. ve Hasan Y., kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan AFAD ekipleri, Ahmet D. ve Hasan Y.’yi bulmak için çalışma başlattı.