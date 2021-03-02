Türkiye Sakarya’da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi

Sakarya’da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi

Türkiye

Sakarya’da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi

Sakarya'da koronavirüs vakalarında artış sürerken, sokaklar ve mahalleler de karantinaya alınmaya devam ediyor. Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya'da yaşayan vatandaşlar kurallara uyularak, eski günlere dönülmesini temenni etti.

02 Mart 2021, Salı 23:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sakarya'da koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte son olarak Geyve Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta 33 kişinin yaşadığı 7 ev, Kaynarca'da ise 170 hanede 650 kişinin yaşadığı Ziahmet Mahallesi karantinaya alındı. Sakarya'nın çok yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle kısıtlamalar ve yasaklar il genelinde devam ediyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ve yasakların son ermesi için kurallara uyulmasını istedi.

''KURALLARA UYALIM''

Çark Caddesi'nde esnaflık yapan Coşkun Susurluklu, "Sakarya kırmızı gruptaysa ve bunun da önüne geçemiyorsak, bizim kendimiz için yapmamız gereken şey mesafelere ve kurallara uymaktır. Disiplinli ve düzgün bir şekilde milletimizi, vatandaşımızı ve esnafımızı düşünüyorsak kurallara dikkatli bir şekilde uymamız gerekiyor. Kurallara uyalım. Hep birlikte geçmişteki mutlu günlerimize geri dönelim" dedi.

Osman Karagüzel ise, "Elbette bazı tedbirler alınmalı. Mağduriyetler mutlaka olacaktır, fakat Sakarya gibi çok yüksek risk grubunda yer alan illerde esnafı da mağdur etmeden şüphesiz daha farklı tedbirler alınması gerekiyor. Vatandaş olarak bizim söyleyeceğimiz şey şudur; 3 kurala dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerekiyor. Bunun dışında vatandaşlarımızın yapabileceği başka bir şey yok." diye konuştu.

DHA

İlgili Haberler
Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor2 Mart 2021 koronavirüs tablosu: İşte Türkiye'de son durum


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Meral Akşener’in sınavı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca, Türkiye'nin risk haritasını paylaştı