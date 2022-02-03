Sakarya’ya 2,5 yılda 2,5 milyar lira yatırım
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yıl sonu itibarıyla başta seracılık, tarım, altyapı, eğitim, çevre düzenleme, kentsel dönüşüm ve kültür-sanat alanlarında toplamda 2,5 milyar liraya varan yatırımı hayata geçirdi.
03 Şubat 2022, Perşembe 16:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Vaatlerinin tamamını yerine getirmek adına hız kesmeden hizmet üretmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Yüce, “Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Nehir Ada, Katlı Otopark, yeni Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları merkezleri, yeni Sosyal Gelişim Merkezi binaları, Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi, Kültür Vadisi, Sakarya Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi, Spor Ada Vizyon Projesi ve Unkapanı Meydan Düzenlemesi projelerini de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Diğer yandan AFA Kültür ve Kongre Merkezi ile Şehir Kütüphanesi projelerimizin de hazırlıkları bitmek üzere. Sakaryalılarla el ele vererek tüm projelerimizi kısa süre içinde tamamlayacak ve gelişen şehrimizi örnek hale getireceğiz” dedi..
Yüce, “Gönül belediyeciliği anlayışıyla yola çıktığımız ilk günden bu yana, büyüyen Sakarya’nın kalkınma ivmesini artırmayı ve vatandaşların kent hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” diyen belirtti.