Sakatlanan Marcao Sivas deplasmanında oynayamayabilir

Galatasaray'ın Lazio maçı öncesinde sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao, yapılan tedavi sonrası sahaya çıkabilmişti.

İstanbul'a dönüşte tedavisine başlanan Brezilyalı stoperin Sivasspor maçında forma giymesi şüpheli.

Marcao'nun forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek..