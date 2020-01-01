Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerdedizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Sakatlığın ardından moral depolamak için Trabzon'a, ailesinin yanına giden Yusuf'un morali bir kez daha bozuldu.

Futbolcunun Fransa'daki evine hırsız girdiği ve büyük çaplı bir soygun gerçekleştiği öğrenildi.

A Spor'un haberine göre Lille'de forma giyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evi soyuldu. Milli oyuncunun değerli eşyaları ve arabası çalındı.

Yıldız oyuncunun, kendisi için önemli olan spor ayakkabılarını, saatlerini, arabasını ve birçok değerli eşyasının çalındığı belirtildi.

Evinden uzakta

Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Villa Stuart kliniğinde Prof. Dr. Pier Paolo Mariani'ye ameliyat oldu.



