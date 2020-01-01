Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Yazıcı'nın evi de soyuldu
Yusuf Yazıcı zor bir dönemden geçiyor. Yaşadığı sakatlığın şoku henüz tazeyken, milli oyuncu bir de hırsızlık haberiyle sarsıldı. Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evine giren hırsızlar, birçok değerli eşyasını ve arabasını çaldı.
Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerdedizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Sakatlığın ardından moral depolamak için Trabzon'a, ailesinin yanına giden Yusuf'un morali bir kez daha bozuldu.
Futbolcunun Fransa'daki evine hırsız girdiği ve büyük çaplı bir soygun gerçekleştiği öğrenildi.
A Spor'un haberine göre Lille'de forma giyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evi soyuldu. Milli oyuncunun değerli eşyaları ve arabası çalındı.
Yıldız oyuncunun, kendisi için önemli olan spor ayakkabılarını, saatlerini, arabasını ve birçok değerli eşyasının çalındığı belirtildi.
Evinden uzakta
Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Villa Stuart kliniğinde Prof. Dr. Pier Paolo Mariani'ye ameliyat oldu.
Yusuf Yazıcı arabasıyla şehir turu attı