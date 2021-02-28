Sakin bir ruh hali için yapılması gerekenler

Sakinliğin birbirinden farklı halleri ve manaları vardır. Sözlükte “sessiz, durgun, dingin, hareket etmeyen, kızgınlık göstermeyen, kimseyi rahatsız etmeyen” gibi birçok anlama sahiptir. Kelime anlamındaki bu çeşitlilik insanın duygusal açıdan ne kadar zengin olduğunu kanıtlamaktadır.





Sakinliğin hayatımızdaki önemine değindiğimizde bizlere mühim avantajlar sağlar. Peki, bu avantajlar nelerdir? Öncelikle sakin bir ruh halindeki kişinin olayları muhakeme etme becerisi gelişmiştir. Bu sayede bulunduğu koşulları iyi değerlendirip, eyleme geçer. İkinci olarak, kişinin sağlıklı iletişim kurma becerileri gelişmiştir. Bu da bizlere güçlü ve verimli ilişkiler kurmamızı sağlar. Sakinliği taşıyabilme kapasitesi ve bu sakinliğin davranışlara yansıması, kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Yani sakin bir ruh halini sağlamak kişi özelinde değerlendirilmesi gereken bir durumdur.





Hassasiyetlerimizin, kırgınlıklarımızın ve bunlara dayanma kapasitemizin farklılık gösterdiği gibi, sakinleşme şekillerimiz de değişkenlik gösterir. Kimi insan okuyarak, kimi doğada yürüyüş yaparak kimisi de sanatın bir alanında nefes alarak sakinleşir. Hatta kişinin kendi içinde sakinleşme durumları bile değişebilir. Örneğin, bugün bize dinginlik veren şeyler, yarın daha farklı olabilir. Yine de dengeli ve dingin bir ruh halinde kalmak için uygulayabileceğimiz bazı basit ama kurtarıcı metotlar bulunmaktadır. Doğru nefes almak, hem ruh sağlığımız hem de fiziksel sağlığımız açısında çok kıymetlidir. Hobilerimize vakit ayırma, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve aktivite dengeli ruh hali için bir diğer olmazsa olmazlardandır. İstek ve ihtiyaçlarımızın farkında olup, bunları açık bir iletişimle ifade edebilmek de bizi daha sakin bir birey haline dönüştürür. Son olarak, yaşanan olayların doğası gereği bir biçimde sona ereceği bilgisini kabul edip, duygularımızı samimiyetle yaşanmasına izin vermeliyiz.

Posta.com.tr

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.