10.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Sakin ol champ.. evdeler

Sakin ol champ.. evdeler

Magazin

Sakin ol champ.. evdeler

Corona virüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı ile evde spor keyfi yaptı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 21:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı, spor yapmayı ihmal etmediğini gösterdiği paylaşımıyla olay olmuştu. Boğaz kenarındaki fotoğrafının altına bir takipçisi "Siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" diye tepki gösterince, Sabancı evde olduğunu belirterek "Sakin ol şampiyon, evdeyim" diye yazmış ve Sabancı'nın yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Türkiye'de corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, Hacı Sabancı'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram’dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi.

Yanıtı olay oldu

Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi. Hacı Sabancı'nın bu yanıtı, sosyal medyada gündem oldu.

Sakin ol champ.. evdeler

Corona virüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı ile evde spor keyfi yaptı. Kerim Sabancı o anları Instagram hesabından paylaştı.

https://www.instagram.com/p/B_9z65jHHEe/?utm_source=ig_web_copy_link

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Ateşli çocuk hastalıklarının nedeni Kovid-19 mu?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Demet Akalın: Adamlara bu kadar süslenseydin kucağında bebeğin olurdu