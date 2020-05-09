Corona virüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı, spor yapmayı ihmal etmediğini gösterdiği paylaşımıyla olay olmuştu. Boğaz kenarındaki fotoğrafının altına bir takipçisi "Siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" diye tepki gösterince, Sabancı evde olduğunu belirterek "Sakin ol şampiyon, evdeyim" diye yazmış ve Sabancı'nın yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Türkiye'de corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, Hacı Sabancı'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram’dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi.

Yanıtı olay oldu

Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi. Hacı Sabancı'nın bu yanıtı, sosyal medyada gündem oldu.

Sakin ol champ.. evdeler

Corona virüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı ile evde spor keyfi yaptı. Kerim Sabancı o anları Instagram hesabından paylaştı.