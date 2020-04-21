Türkiye "Sakin Şehir"e yaban domuzları indi

"Sakin Şehir"e yaban domuzları indi

Türkiye

'Sakin Şehir'e yaban domuzları indi

Muğla’nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü ’Sakin Şehir’ unvanlı Akyaka Mahallesi’ne inen ve yiyecek arayan 4 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

21 Nisan 2020, Salı 01:06 Son Güncelleme:
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25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nce 2011’in Haziran ayında ’Sakin Şehir’ ilan edilen Akyaka’ya akşam saatlerinde 4 yaban domuzu indi. Aç kaldıkları için yiyecek arayan yaban domuzları, restoran sahibi Öner Altaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşları fark edince ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçtı.

DHA

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