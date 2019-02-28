Sakın yapmayın! İşte kulak sağlığımıza zarar veren davranışlar

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’"nedeniyle, kulak ve işitme sağlığı hakkında bilgi verdi. Kulak ve işitme sağlı için kulak kepçesinden iç kulağa, işitme sinirlerinden beyin sapına ve beynin işitme korteksine kadar bütün yapıların bozulmaması gerektiğini belirten Prof. . Şafak, kafa travmaları, baş boyun bölgesinde radyasyona maruz kalmak, kan dolaşımı bozuklukları, kan hastalıkları, sistemik veya kulak tutulumu yapan enfeksiyon ve tümörlerin kulak sağlını olumsuz etkilediğini söyledi.

TEMİZLERKEN İLTİHAPLANMASINA NEDEN OLMAYIN!

Kulak kepçesinin sesin hangi yönden geldiğinin algılanması açısından önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, kulak kepçesine gelen tokat veya top çarpması gibi sert travmaların, donma veya yanmaların, kepçenin kıkırdak bölümünün delinerek küpe takılması gibi durumların perikondrit olarak adlandırılan iltihaplara neden olabildiğini söyledi.

Tedavi edilmediği takdirde kepçede şekil bozukluğu veya kulak yolunun tıkanması sonucunda işitme kaybı meydana gelebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Kulak kiri olarak adlandırılan dış kulak yolu salgılarının pamuklu çöplerle veya sert cisimlerle temizlenmeye çalışılması da kulak yolu iltihaplanmalarına sebebiyet verir. Yaz aylarında uzun süre suda kalmak, özellikle bakımları iyi yapılmamış kirli havuzlarda yüzmek kulak iltihabı nedenlerindendir" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDAKİ ORTA KULAK İLTİHABI İHMALE GELMEZ'

Sıklıkla çocukluk çağlarında karşılaşılan geniz eti gibi üst solunum yolu tıkanıklıkları sonucu gelişen orta kulakta sıvı birikmesi gibi durumların kolaylıkla ağrılı kulak iltihaplarına dönüştüğünü, kulak zarında yırtılmalara neden olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Şafak, "Orta kulak sıvılarının yoğunlaşmasıyla, tekrarlı orta kulak iltihapları veya kulak zarlarının delik kalmasıyla orta kulak kemikçiklerinde erimeler ya da kireçlenmeler gelişebilir. Bu durum önemli derecelerde işitme kayıpları oluşturabilir. Bu nedenle 7-8 yaşlarına kadar çocukların orta kulaklarının durumları takip edilmeli, iltihapları veya zar delikleri gerekirse cerrahi yöntemlerle tedavi edilmelidir" dedi.

GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDAN KAÇININ

Prof.Dr. Mustafa Asım Şafak, gürültülü ortamlar, yüksek sesle müzik dinlemek, silah, bomba veya top patlaması gibi ani ve şiddetli seslerin iç kulak yapılarını geri dönüşümsüz olarak bozabildiğini kaydetti.

İç kulağın kanlanmasını etkileyen yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, guatr ve diğer kronik hastalıklar işitme sağlığını etkilediğine değinen Prof. . Şafak, "Bu tip hastalık nedeniyle tedavi görenler, düzenli aralıklarla kulak fonksiyonlarını işitme testleriyle takip etmelidir. Kullanılan bazı ilaçlar iç kulağa önemli zararlar verebilmektedir. Özellikle aspirin olmak üzere pek çok ağrı kesici, bazı antibiyotikler, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar az ya da çok iç kulak hasarı oluşturmaktadır" dedi.

KULAĞINIZI KORUMAK İÇİN...

Prof.Dr. Mustafa Asım Şafak, kulak sağlığının korunması için şu önerilerde bulundu:

-Kulak kirlerinin temizlenmesi için pamuklu çöp ve benzeri şeyler kullanmayın.

-Kulağı gelebilecek sert travmalardan korumaya çalışın.

-Uzun süre denizde veya havuzda kalmaktan kaçının.

-Erken çocukluk çağlarındaki çocukları işitme fonksiyonları açısından yakından gözlemleyin, ağrılı kulak rahatsızlıklarında vakit kaybetmeden hekime başvurun.

- Gürültüye karşı kulaklarını korumaya çalışın, gürültülü ortamlarda alkol kullanmamaya özen gösterin.

-Kulaklıkla müzik dinlerken 80-90 desibeli aşmayacak şekilde sesi açın ve 2 saatten fazla kulaklıkla dinlemeyin.

-Kronik hastalık durumlarında işitme sağlığı testlerinizi ihmal etmeyin, hemen her türlü ilaç kullanımında kulakların risk altında olabileceğini unutmayın.

-Ani gelişen işitme kayıplarında veya çınlamalarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun.

DHA