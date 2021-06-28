İNSANLAR NEDEN SAKİNLEŞMEYE İHTİYAÇ DUYARLAR?

İnsanların sinirlendiği zamanlarda sakinleşmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Çünkü sinirlenen kişi istemediği davranışlarda bulunabilir. Bu durum illa karşınızda biri olduğunda olan bir durum değildir. İnsanlar tek başına olduğu zamanlarda da herhangi bir şey için sinirli bir tavır sergileyebilir. Bu yüzden her insan sakinleşmeye ve rahatlamaya ihtiyaç duyabilir.

Sakinleşmek için nefes egzersizleri ve meditasyon çoğu zaman işe yaramaktadır. Tabi bunları yaparken doğru teknikler kullanmaya özen göstermek gerekmektedir. İnsanların sakinleşme süreci kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bazı kişiler daha kısa sürelerde sakinleşir ve normal hayatına devam eder. Bazı kişiler ise biraz daha geç sakinleşebilir. Bu konuda nefes egzersizleri ve meditasyon çok işe yarayacaktır.

SAKİNLEŞMEK İÇİN YAPILAN ŞEYLER: SAKİNLEŞTİRİCİ NEFES EGZERSİZLERİ VE MEDİTASYON

Sakinleşme ihtiyacı duyan kişiler için birçok yöntem bulunmaktadır. En iyi yöntemler nefes egzersizi ve meditasyon yapmaktır. Bu etkili yöntemlerle rahatça sakinleşme şansı bulunmaktadır.

NEFES EGZERSİZLERİ

Sakinleşmeye en çok yardımcı olacak yöntem nefes egzersizleridir. Bu nefes egzersizleri ile öfkenizi kontrol etmeniz mümkündür. Bunu yaparken istekli olmakta fayda vardır. Yani bu egzersizleri zorla değil de istekli şekilde yaparsınız daha çok başarılı olabilirsiniz. Nefes egzersizlerini isteyen herkes kolayca yapabilir.

1. Öncelikle oturuş şeklinizi ayarlamanız gerekir. Sırtüstü uzanın veya dik şekilde oturun.

2. Ellerinizi karın bölgenize getirerek bu bölgede tutun.

3. Normal bir şekilde sakince nefes alıp vermeye çalışın. Bunu yapmaya başladığınızda sakinleşme sürecine girmiş olacaksınız.

4. Nefes alıp verirken karın bölgenizde bulunan ellerinizle bunu hissetmeniz gerekmektedir.

5. Beşe kadar sayma süresince burnunuzdan nefes alıp verin. Bunu düzenli olarak yapmaya çalışın.

6. Nefes alıp verirken ellerinizle de karnınızı itmeniz gerekmektedir. Nefes alıp verişini ile ellerinizin hareketi koordineli bir şekilde olmalıdır.

7. Yapılan nefes egzersizi işlemini 5 dakika kadar tekrar etmelisiniz.

8. Bu egzersiz ilk yapıldığı zaman olumlu sonuçlar vermeyebilir. Bu gibi durumlarda egzersizi sonlandırıp sonra tekrar etmekte fayda vardır.

9. Nefes egzersizlerini günlük düzenli olarak yapabilirsiniz. Özellikle panik anında veya sinir anında bu egzersizleri deneyebilirsiniz.

Öfke konusunda sıkıntı yaşayan kişiler için sakinleşmek çok önemlidir. Çünkü insanlar öfke anında ne yaptıklarını bilemezler. Bu durumdan kurtulmak için sakinleşme çabasına girmek en doğrusudur.

MEDİTASYON

Sakinleşmek için nefes egzersizlerine benzer bir yöntemde meditasyon yapmaktır. Meditasyonun en önemli amacı istenilen konuya odaklanmaktır. Yani bu sadece sakinleşmek için değil her durum için yapılabilir. Sakinleşme arzusu olan kişiler öncelikle rahat bir nefes alarak meditasyon yapmaya hazırlanmalıdır.

1. Öncelikle kısa bir süre için tek bir şeye odaklanmanız gerekmektedir. Bu süre yaklaşık olarak üç dakikadır.

2. Meditasyon yapmaya başlarken sakinleşme isteğinizin olması çok önemlidir.

3. Tüm dikkatinizi zihninize ve bedeninize verin. Bu aşamada gözünüzü kapatmanız çok yararlı olacaktır. Tek bir konuya odaklanarak zihninizi boşaltın.

4. Size hayat veren enerjiyi ortaya çıkarmak için düzenli şekilde sakince nefes alıp verin. Aklınız tamamen odaklanmış bir vaziyette olmalıdır.

5. Sizi öfkelenmeye iten durumları düşünün ve bu durumlardan kurtulmaya çalışın. Bunun için kendinizi rahat hissetmeniz yararlı olur.

6. Öfkelenmenize gerek olmadığını düşünerek sakinleşin. Bu sakinleşme anında günlük hayatınıza dönmeye odaklanın. Meditasyon sonunda normal hayatınıza kolayca dönebilirsiniz.











