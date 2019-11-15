Sakıp Sabancı Müzesi ara tatilde öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz

2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili bugün başlıyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Çocuk Eğitimi Programları ile atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Müzede atölye programlarının ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında günde dört seans olarak düzenlenecek.

Atölyeler çocukların yaratıcılığına odaklanıyor

Bir hafta sürecek programda israfı önlemeye yönelik çalışmaların yapılacağı “Sıfır Atık Projeleri”, yaratıcı yazma tekniklerine odaklanan “Küçük Oyuncaklara Hikayeler ve Çizgiler”, yetenek, beceri ve hayal gücünü pekiştirecek “Ahşap Oyuncak Atölyesi” ve takım çalışması, koordinasyon ve özgüvene katkı sağlayacak “Ritim Atölyesi” gerçekleştirilecek. Bir atölyeye katılım bedeli 150 TL olacak.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Ersin Göğüş yönetiminde gerçekleştirilecek "SSM'ye Mars geldi!" isimli eğitim programı ise 19 Kasım Salı günü düzenlenecek. Mars'a yolculuğun ayrıntılarının anlatılacağı atölyeye 12-15 yaş arası çocuklar katılabilecek. Atölyenin katılım bedeli 200 TL.

Öğrenci ve öğretmelere ücretsiz

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ayrıca ara tatil hediyesi olarak öğrenci ve öğretmenlere 15-24 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olacak.