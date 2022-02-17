Sakız deyip geçmeyin! Mezda sakızı kilosu 750 liradan satılıyor
Kahramanmaraş'ta zahmetli işçiliği ve artan kıymeti ile köknar ağaçlarından toplanan mezda sakızının kilosu 750 TL'den satılıyor.
17 Şubat 2022, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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Aktarlarda şifa amaçlı satılan 'mezda sakızı' öksürük, şeker, iltihaplanma ve mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa deva olduğu belirtiliyor.
Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesinde doğal gıda ürünleri satan Ali Kemal Aşık (42) mezda sakızının toplanmasının ustalık gerektirdiğini belirterek, "Mezda sakızı köknar ağacının kozalaklarından süzülen doğal bir sakız türüdür. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sakıza vatandaşların ilgisi çok fazla. Mezda sakızı yaraların hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsak yaralarına iyi gelir. Astım, bronşit, nefes darlığı, grip ve öksürüğe iyi geldiği bilinmekte" dedi.
İHA
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