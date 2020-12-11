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Sakızlı muhallebi nasıl yapılır? Sakızlı muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Sakızlı muhallebi nasıl yapılır? Sakızlı muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Geçmişten günümüze gelen ve 7'den 70'e herkes tarafından sevilen sakızlı muhallebi tarifi evde kolayca yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sakızlı muhallebi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sakızlı muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

11 Aralık 2020, Cuma 09:51 Son Güncelleme:
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Yoğun kıvamı ve enfes lezzetiyle çay ve kahvelerin vazgeçilmezi olan sakızlı muhallebi tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sakızlı muhallebi tarifi arıyor ya da sakızlı muhallebi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sakızlı muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

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Sakızlı muhallebi tarifi

Sakızlı muhallebi malzemeleri

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 küçük parça damla sakızı
  • 1 çorba kaşığı nişasta
  • 2 çorba kaşığı un
  • 2 yumurtanın sarısı

Sakızlı muhallebi yapılışı

Yumurtaları çırpıp bir tencereye koyduğunuz süt ile karıştırın. Hafif ısınmaya başladığında şekeri ilave edip karıştırmaya devam edin. Ayrı bir yerde kuru malzemeleri karıştırın. Damla sakızını da un haline getirerek kuru karışıma ekleyin. Kuru karışımı ağır ağır sütlü karışıma yedirirken sürekli çırpın. Kıvamı pürüzsüz olmazsa blender'dan geçirebilirsiniz. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra tatlınız servise hazır olacaktır.

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