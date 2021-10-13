Magazin Saklı dizisinin fragmanı olay yarattı

Saklı dizisinin fragmanı olay yarattı

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Saklı dizisinin fragmanı olay yarattı

Dijital platformda yayınlanacak Saklı dizisi henüz başlamadan fragmanı ile ortalığı karıştırdı. Dizinin fragmanına ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi damga vurdu.

13 Ekim 2021, Çarşamba 19:39 Son Güncelleme:
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The Affair dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi oyuncuların yer aldığı Saklı dizisinin fragmanı yayınlandı.

Dizinin fragmanında en çok konuşulan detay Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi oldu. Ergüçlü'nün oyunculuğu hayranları tarafından tam not aldı.

"SAKLI" KONUSU

İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

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