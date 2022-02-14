Saksı çiçeklerinin toprağındaki bazı böcekler bitkilerin kolayca ölmesine sebep olurken bazı böcekler ise hiç zarar vermez. Peki, saksı çiçeklerinin toprağındaki böcekler nasıl yok edilir?

TOPRAKTAKİ BÖCEKLER NASIL YOK EDİLİR?

Evinizdeki çiçekler bazen böcek yüzünden kurur. Onların çiçek köklerini yemelerini önlemek için izmarit külünden yararlanın. Çiçek köküne dökeceğiniz küller, böceğin hastalanıp ölmesini sağlar.

Bir ufak içimlik pet sise suyun içine 7 veya 8 tane kullanılmış sigara izmariti atın ve 2 gün bekletin. Su çay rengine dönünce bu suyu çiçek toprağına dökün. Saksının dibinde böcekler kaçacaktır.



