Gerçek saksı ile sunumu yapılan, ilk görünüşte yenecek bir şey olduğu düşünülmeyen saksı tatlısı hem şık sunumlarla servis edilme imkanı sunuyor hemde tadıyla herkesi büyülüyor. Çikolatalı saksı tatlısı tarifi arıyor ve saksı tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Saksı tatlısı tarifi: Çikolatalı saksı tatlısı nasıl yapılır?

Saksı tatlısı malzemeleri

- 16 Adet kakaolu bisküvi

- 2 Paket sütlü çikolata

- 1 Paket krem şanti

- 1 Su bardağı soğuk süt

Saksı tatlısı süslemesi için

- Canlı veya cansız çiçek

- Solucan şeklinde yumuşak jelli şeker

Saksı tatlısı yapılışı

İlk olarak çikolatalarımızı benmari usulü eritiyoruz. Eriyen çikolatanın içerisine bir çimcik tuz atıyoruz. Daha sonra hafif soğutup ve kaplarımızı kalın bir katman çikolata ile kaplayıp buzlukta soğumaya bırakalım o soğurken başka bir kapta bir paket krem şanti bir bardak soğuk sütü güzelce çırpalım katılaşınca streçleyip dolapta bekletelim. Kakaolu bisküvileri 2 ayrı buz dolabı poşetine koyalım birini az dövelim birini toprak görünümü verene kadar bir bardak yardımı ile dövelim az dövülen çikolatalı bisküvileri krem şantinin içine koyun karıştırın buzluktan çikolata ile kaplamış olduğumuz kapları çıkarıp etraftaki kağıdını keselim içine krem şantili harcı koyup en son toprak görünümü vermiş olduğumuz kakaolu bisküvileri döküp dilediğiniz çiçekle süsleye bilirsiniz. Alternatif olarakta solucan şeklindeki şekerlemelerden 1 - 2 adet üzerine ekleyebilirsiniz.

Dilerseniz krem şanti üzerine muz veya çilek dilimleyebilirsiniz.

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