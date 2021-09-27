İhtişamlı çiçekleriyle görenlerin içini ısıtan Sakura çiçeği, yılın belirli mevsiminde açar ve hızlıca çiçeklerini döker. Peki, Sakura çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Sakura çiçeği hikayesi nedir? Sakura çiçeği hakkında bilinenler.

SAKURA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Sakura çiçeğinin bakımında budama oldukça önemli bir unsuru oluşturur. Bu kapsamda yalnızca hasarlı ve kurumuş durumdaki ölü dalları budamak yeterli olmaktadır. Sakura çiçeğinin bakımında diğer bir önemli unsuru sulama oluşturur. Sulaması kesinlikle ihmale edilmemesi gereken bir bitkidir. Sakura çiçeği kumlu ve killi toprakları çok sever. Bu bakımından çiçeğin iyi bir gelişim göstermesinde toprak tercihi oldukça önem taşımaktadır.

Sakura çiçeğinin iyi bir şekilde gelişim gösterebilmesi için haftada bir den fazla kez sıcaklara bağlı olarak sulama işlemi gerekli olabilmektedir.

SAKURA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Her çiçek açan bitkide olduğu gibi sakura çiçeğine özgü olan özelliklerin de varlığı söz konusudur. Bu anlamda sakura çiçeğinin özelliklerini sıralamak şu şekilde mümkün olmaktadır:

Sakura çiçeği, prunus cinsinden olan birkaç ağacın herhangi birinin çiçeği olarak varlık gösterir.

Japon kültüründe oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Sakura çiçeği Japonya’nın ulusal simgelerinden biri olarak görülen bir çiçektir.

Tam güneş alan ve rüzgardan korunaklı durumdaki yerlerde çok iyi bir gelişim gösterir.

Sakura çiçeği ağaçlarının tüm çeşitleri küçüktür.

Hoş olmayan meyve yahut yenilebilir kiraz üretir.

Yenilebilir nitelikte olan kirazlar genel olarak ilgili türlerin Prunus avium ve Prunus cerasus türlerinden gelmektedir.

SAKURA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



