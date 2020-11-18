Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Muhammed Salah'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu. Geçen hafta corona virüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti. Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

AA







