Salako filmi, çekim mekanları, oyuncuları ve konusuyla e sevilen Kemal Sunal filmleri arasında geliyor. Emine’ye umutsuzca aşık olan gariban Salako’nun bir anda ünlü bir eşkıyaya dönüştüğü filmde kahkahaların da arkası kesilmiyor.

SALAKO FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1974 yılında çekilen Salako filminin çekimleri, İstanbul Çatalca, İnceğiz mağaraları, Örcüncü ve Kestanelik köylerinde çekildi.

SALAKO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gariban Salako, köyün ağasının kızı Emine’ye umutsuzca aşıktır. Emine ise babası tarafından sevmediği bir adamla evlendirilmek üzereyken, düğün gecesinde kaçmaya karar verir. Ancak bunun tek yolu Salako’dur ve kendine umutsuzca aşık olan bu adamı kandırarak kendini kaçırmasına yardım etmesini ister.

Sonunda Salako Emine’yi kaçırır ve birlikte dağların yolunu tutarlar. Kaçtıklarının fark edilmesinin ardından hem Emine’nin babası hem de evleneceği adam onların peşine düşer.

Emine aslında ünlü eşkıya Hamido’ya aşıktır ve dağda Salako’dan kaçarak Hamido’ya gider ancak ünlü eşkıya onu reddedip babasına göndermek ister. Durum böyle olunca Emine tekrar Salako’ya kaçar.

Salako’nun Hamido’yu öldürmesiyle de köyün garibanı bir anda ünlü bir eşkıyaya dönüşür.

SALAKO OYUNCULARI KİMLER?