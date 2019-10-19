Salamura yeşil zeytin nasıl kurulur?

Malzemeler

1 kg yeşil zeytin

2 kaşık tuz

2 yemek kaşığı kaya tuzu

Kavanoz veya şişe

Zeytini lezzetlendirmek için

4 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı limon tuzu

Salamura yeşil zeytin nasıl yapılır?

Zeytinleri yıkayın. Kötü, ezilmiş veya çürümüş olanları ayıklayın. Zeytinin acısını çıkarmak için çizme, kırma veya çizmeden salamura gibi yöntemlerle acısı çıkarılmalıdır. Hemen olmasını istiyorsanız çizmek daha iyi olacaktır.

Çizilen veya kırılan zeytinler kavanoza koyulur. Üzerine su ilave edilir. Ağzı kapalı bir şekilde bekletilir ve haftada bir suyu değiştirilir. Yaklaşık 2 hafta sonra lezzetlendirme işlemi için açmanız gerekir. Zeytinin acı suyu çıkıp yenilebilecek kıvama geldiği zaman tatlandırma yapılır.

1 kg için 4 yemek kaşığı kaya tuzu koymanız yeterli. 1 yemek kaşığı da limon tuzu ilave edin. Zeytinimizin acısı gittikten sonra, yani yenilebilecek kıvama geldiği zaman, cam kavanozlara konur. Bir süre bekletilir. Kendiniz yenilebilir kıvama gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Yenilebilir kıvama geldiğinde hakiki zeytinyağı ve limonun suyunu sıkarak servis edebilirsiniz. Limon dilimlerini servis ederken kullanmayı unutmayın.

Afiyet olsun







