Kıyır kıyır bir lezzet: Salatalık turşusu tarifi
Hem şifa deposu olan hem de yemeklerin yanında lezzetle yenen salatalık turşusu tarifi oldukça beğenilen bir lezzet. Salatalık turşusu nasıl kurulur merak mı ediyorsunuz? Salatalık turşusu kurmanın püf noktaları için "Salatalık turşusu tarifi, salatalık turşusu nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
17 Eylül 2020, Perşembe 16:23 Son Güncelleme:
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Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan salatalık turşusu tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Salatalık turşusu nasıl kurulur merak mı ediyorsunuz? Salatalık turşusu kurmanın püf noktaları için "Salatalık turşusu tarifi, salatalık turşusu nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Salatalık turşusu tarifi
Salatalık turşusu malzemeleri
- 1 kg turşuluk salatalık
- 1 çorba kaşığı kaya tuzu
- 1 buçuk bardak üzüm sirkesi
- 3 diş sarımsak
- Aldığı kadar sıcak su
İlk olarak salatalıkları iyice temizleyin ve bol suyla yıkayın. Daha sonra sap kısımlarını çok derin olmayacak şekilde kesin. Daha sonra salatalıkları kavanozlara yerleştirip aralarına sarımsakları dizin. Ayrı bir kabın içerisine sirkeyi, kaya tuzunu alıp karıştırın. Daha sonra bu karışımı salatalıkları ve sarımsağı koymuş olduğunuz kavanozun içerisine yerleştirin. Kavanozu ters çevirip 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Sonra düzeltin. Daha sonra güneş görmeyen bir ortamda bir hafta kadar muhafaza etmeniz yeterli olacaktır.