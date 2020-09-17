Kıyır kıyır bir lezzet: Salatalık turşusu tarifi

Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan salatalık turşusu tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Salatalık turşusu nasıl kurulur merak mı ediyorsunuz? Salatalık turşusu kurmanın püf noktaları için "Salatalık turşusu tarifi, salatalık turşusu nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Salatalık turşusu tarifi

Salatalık turşusu malzemeleri

1 kg turşuluk salatalık

1 çorba kaşığı kaya tuzu

1 buçuk bardak üzüm sirkesi

3 diş sarımsak

Aldığı kadar sıcak su

Salatalık turşusu yapılışı

İlk olarak salatalıkları iyice temizleyin ve bol suyla yıkayın. Daha sonra sap kısımlarını çok derin olmayacak şekilde kesin. Daha sonra salatalıkları kavanozlara yerleştirip aralarına sarımsakları dizin. Ayrı bir kabın içerisine sirkeyi, kaya tuzunu alıp karıştırın. Daha sonra bu karışımı salatalıkları ve sarımsağı koymuş olduğunuz kavanozun içerisine yerleştirin. Kavanozu ters çevirip 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Sonra düzeltin. Daha sonra güneş görmeyen bir ortamda bir hafta kadar muhafaza etmeniz yeterli olacaktır.



