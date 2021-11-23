Çokça nafile namaz eda etmek başka bir güzel alışkanlıktır. Bunun gibi her Müslümanın dilinden düşürmediği "salavat" konusu da bilinmeli ve bolca salavat getirilmelidir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR VE SÖYLENİR?

Müslümanların rehberi ve hayatta uymaları gereken tek kitap Kuran'ı Kerim'dir. İslam Ansiklopedisi ve diğer geçerli İslami kaynaklarda da insanların anlamaları için geniş bilgi ve açıklamalar yer almaktadır. Bu bağlamda en sık sorulan ve merak edilen konuların başında "salavat" gelmektedir.

Salavat; "salavat çekmek" veya "salavat getirmek" olarak ifade edilir. Bir Müslüman, salavat getirerek ya da salavat çekerek mübarek peygamber Hz. Muhammed'i anar ve selamlar. Salavat çekmenin çok faziletli ve faydalı olduğunu her Müslüman bilir.

Salavat sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "salat" kökünden türemiş bir sözcük olan salavat sözcüğü dilimize de bu haliyle yerleşmiştir. Salavat ise; Peygamber Efendimizi (sav) ve onun soyundan gelen kişileri anmak amacı ile okunan dualardır.

Kuran'da Allah'u Teala Azhap Suresi 56. Ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Allah ve melekler Peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun." Yüce Allah'ın da bir emri olan salat ve salavat etmek çok faziletlidir.

Pek çok şekilde salavat getirilebilir. Bunlardan bazıları şöyledir:

Essalat-u vessalam-u aleyke ya Resulallah

Essalat-u vesselam-u aleyke ya Habiballah

Essalat-u vesselam-u aleyke ya Nebiyallah

Esselat-u vesselam-u aleyke ya Safiyallah





SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ

Müslümanların en fazla merak ettikleri ve araştırdıkları konuların başında "salat ve selam" meselesi gelmektedir. Allah'ın Kuran'da da açık bir biçimde emrettiği bir görev olan salavat etmek bu sebeple çok faziletlidir. Sevgili Peygamberi (sav) ve onun soyundan gelenleri selamlamak ve anmak zaten başlı başına bir sevinç ve mutluluk kaynağıdır.

Müslümanların salavat etmek için bir zamanı beklemelerine lüzum yoktur. Her an Hz. Muhammed Aleyhisselama salat edilebilir. Salavat, Allah'u Teala'nın Peygamber Efendimizin şanını yüceltmesi, ona rahmet etmesi için Müslümanlar tarafından edilen duaların tümüne verilen isimdir. Salavat getirmenin bazı faziletlerini şu şekilde izah etmek mümkündür:

Salavat getirmek, kişinin affına vesile olur.

Bolca salat-ü selam eden Müslüman ahirette Peygamber Efendimizin yakınlığına nail olur.

Kişi, Kuran'da bildirilen ve Allah'u Teala'nın ve meleklerin salatına Allah'ın izniyle iştirak etmiş olur.

Müslüman bir kimsenin bol miktarda salavat getirmesi dualarının da kabulüne vesiledir.

Yüce Allah'ın rahmetinin okuyan Müslüman'ın üzerine yağmasına da vesiledir.

Salat-u selam okuyan kimse, salat okumayı dünyevi muhabbete tercih etmiş olduğundan zararlı işlerden yüz çevirir ve güzel ahlakla ahlaklanır.





SALAVAT GETİRMENİN SEVABI VE ÖNEMİ

Müslümanlar her zaman ve her yerde diledikleri kadar Hz. Muhammed'e salavat getirebilirler. Salavat getirmenin sevabı ve önemini de şu başlıklar altında değerlendirmek mümkündür:

Her salat getiren Müslüman'ın ismi Peygamber Efendimize bildirilir.

Kuran'da bildirilen ve Allah'u Teala'nın ve meleklerin salatına Allah'ın izniyle, iştirak edilmiş olunur.

Bolca salavat getirmek ahirette Hz. Peygambere yakınlık vesilesidir.

Salavatı sık sık okuyan kişinin ahlakı güzelleşir.

Resulullah, salavat okuyan kimseye mukabelede bulunur.

Salavat okuyarak duaya başlamak çok makbul ve güzel bir harekettir.

Salavat okumak unutulan bir sözün de hatırlanmasına vesiledir.

Müslüman kimsenin sevgili Peygamber ile gönül bağını pekiştirir.

Allah'u Teala, nebisine salat getiren kulunun hem dünyevi işlerinde yardımcı olur, kederini giderir hem de ahiret hayatında hayırlara vesile kılar.



