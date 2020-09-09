Salça skandalından sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı
TikTok'ta takipçi artırmak isteyen bazı kullanıcılar tepki çeken yöntemlere başvuruyor. Balıkesir'de salçalık domatesleri ayaklarıyla ezen bir kişinin videosunun infial yaratmasının ardından şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin videosu paylaşıldı.
09 Eylül 2020, Çarşamba 09:54 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde bir tesiste çalışanların ayaklarıyla salçalık domatesleri ezdiği görüntülerin yayılmasının ardından şimdi de biber turşularının bulunduğu varile ayaklarını sokan bir gencin görüntüsü sosyal medyada yayılmaya başladı.
Vatandaşlar tepkili
TikTok'ta '@ismaer12' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kişi, turşu biberin içinde ayağı ile gezinirken çektiği görüntüleri yükledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, gencin ve tesisin tespit edilerek işlem başlatılmasını istedi.
Balıkesir'de bir kişi domatesleri ayaklarıyla ezmişti
Balıkesir'de faaliyet gösteren salça üretim tesisinde bir çalışanın TikTok isimli uygulamaya yüklediği skandal video tartışmalara sebep oldu. Söz konusu çalışanın salça kazanını ayakları ile karıştırdığı görüntüler sonrası çalıştığı firmaya 13 bin 900 lira ceza kesildi.
İşletme kaydı olmadığı belirlenen firma sahibine 13 bin 900 lira ceza kesildi. Öte yandan, iş yerindeki yaklaşık 8 ton ürün de imha edildi. Tepkilerin ardından ise çalışanın uygulamadaki hesabını kapatıp videoyu sildiği görüldü. Konuyla ilgili yetkili mercilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.