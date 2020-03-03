Salda Gölü hakkında her şey: Salda rehberi

Orta Doğu Teknik Üniversite’sinin blog sitesinde, Salda Gölü detayları şöyle: Salda’nın gizemi derin sularında bitmez; sal Mars’ın özelliklerine sahiptir. Salda’nın beyaz bir kaya sahili var. Uzaktan kaya sanıyorsunuz ama onu aldığınızda kolayca yenilebilen beyaz bir tortu olduğunu görüyorsunuz. Bilimde stromatolik kayalar olarak bilinen bu yapılar Mars’ta da bulunur, bu nedenle kızıl gezegenin milyonlarca yıl önce Salda’ya benzediği düşünülmektedir. Mars’ta zaman içinde nehirler ve göller olduğunu gösteren izler var.

Dünya dışı yaşamın ilk örneği olabilir

Mars’ın atmosferi Dünya’nınkinden 100 kat daha ince olduğu için, zamanla Mars’taki su buharlaşıp yok oldu ve bu kaya yapılarını terk etti. Dünyada bu tür kaya oluşumuna sahip iki yerden biri Salda, diğeri Kanada’da. TÜBİTAK’ın İTÜ araştırmacıları ile yaptığı araştırmalar dünya çapında büyük bir yankı buldu ve araştırmalar New Scientist gibi önemli bilimsel dergilerde yer aldı. Bu araştırma aynı zamanda büyük önem taşımaktadır: Bu stromatolik yapılar aşırı koşullara dayanıklı bir bakteri tarafından üretilen bir atık olduğunu ve dayanıklı bakterilerin bu tür kurutma Mars koşullarına dayanmaktadır. adapte, bu dünya dışı yaşamın ilk örneği olabilir.

Salda Gölü nerede?

Burdur ilinin yaklaşık 64 km batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerinden.

Salda’da ne var?

Şu ana kadar, Salda yerlilerin piknik yapmaya geldiği bir yer. Eskiden insanlar sık sık dışarı çıkmıyorlardı. İlginç bir şekilde gelenler daha fazla yabancı turist olurdu. Bu yıl, motorcular motosikletçilerin, bisikletçilerin yeni radarına girmeye başladı. Tekne kiralayıp kürek çekebileceğimizi söylediğimizde hiçbir şey bulamadık. Ama balon turizminin yakında başlayacağına dair söylentiler var. Özetle, satın alabileceğiniz bir hizmet yok, ziyaret edecek bir yer yok. Salda’da ne kadar eğlendiğiniz, ne kadar eğlendiğinize çok paralel.

Bisiklet+piknik çok keyifli

Birçok insan gölün batı kıyısını görür ve gider, ve biz bunun büyük bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Salda’daki en güzel yerler en bakir yerler, 7 numaralı kıyılardır. Burada iş veya yerleşim yok. Kapakta gördüğün fotoğrafın çekildiği yer. Gölün etrafında 40 mil var, bu yüzden sürmesi kolay. Yeşilova Halk Plajı’nda günlük 30 TL karşılığında bisiklet kiralayabilirsiniz, ancak şimdilik sadece 2 bisikletleri vardır. Önümüzdeki sezonda daha fazla alacaklarını umuyoruz, çünkü burada yapılacak en iyi şeylerden biri bisiklete binmek. Yol düz olmasına rağmen, mesafe uzun olduğu için herkese uygun olmayabilir. Eğer 2 bisiklet kapmak başarırsanız, yolda bakkal olmadığı için bol su alın. İleride bir fıskiye var ve 6 numaradaki Sami Abi’den alabilirsin. Bisiklet+piknik çok keyifli, ama şimdi Sami abi yemek güzel olurdu.

Salda’da gün batımını izleyin

Salda’nın yüksek olduğu için (1880 metrede) çok sayıda bulut hareketi olduğunu düşünüyoruz. Eğer açıksa, her zaman kabarık beyaz bulutların kortejidir. Salda’ya vardığımız gün, gün batımında 7 numaraya yakın bir yerdeydik ve önümüzde büyük gün batımını gördük, katlanır sandalyelerimizi çıkardık. Bizim için özel bir selamlama olmadığı ortaya çıktı ama her gün salda hava açık olduğunda ziyaretçilerine efsanevi gün batımını dağıtırdı. Eğer mükemmel bir anla karşılaşırsanız, fotoğrafçılarınızı hazırlama, gerek yok.

Salda’nın adalarını keşfedin

Tabii ki, suyun çekilmesi ile yaz aylarında ortaya çıkan yedi beyaz adalar güzel, ancak turların bir otobüs istasyonuna dönüştüğünü ve dayalistlerin yerinin moduna sahip olmadığını düşünüyoruz. Yerel halk adalara yürüyebileceğini söylüyor. Yine de, yüzmeyi bilmeyenler, lütfen denemesin. Çünkü salda aniden derinleşebiliyor.

Doğa Parkı’nda suya girin

Salda’daki en iyi plaj Doğa Parkı’nın plajıdır. Burası Orman Genel Müdürlüğü’nün altında. Orman Kampı olarak anılır. Ama tabelada Doğa Parkı yazıyor. Salda sularında kendinizi terk etmeden önce, Salda’da yüzüp yüzemeyeceğinizi anlattığımız bölümü okuyun lütfen.

Salda Gölü özellikleri

Salda Gölü , Burdur’un Yeşilova ilçesinde 1.180 metre mesafede bir krater gölü. Kar-beyaz kum, cam-benzeri turkuaz suyu ile Türkiye’nin Maldivler olarak bilinir.

Salda’nın özellikleri şunlardır:

Her şeyden önce, Salda Türkiye’nin dünyanın en temiz beşinci gölü! Su o kadar açıktır ki, rengi turkuaz Maldivler ile rekabet ediyor.

184 metreye kadar derinliğe sahip Türkiye’nin en derin tatlı su gölü bile.

Kum, rengi gibi beyaz olarak Maldivler’e rakip. Bu beyaz rengi veren magnezyum minerali. Aslında, gölde uzun süre bir şey kaldığında, zamanla beyaz bir tabaka oluşuyor. Bu da demek oluyor ki göl hala manyezit üretiyor.

Çevredeki bölge Salda Gölü’ne özgü endemik bitki ve hayvan türlerine sahip. Gölde üç endemik tatlı su balığı var ve gölün etrafında yaban domuzu, tilki ve kaplumbağaların farklı ırkları var. Bu, kışın da nesli tükenmekte olan dikkat ördeklerinin yaşam alanı.

Oturma alanı nedeniyle çevresi açık değil. Göl 1989 yılında bir sit alanı ilan edildi.

Tektonik krater gölü olduğu için Salda’nın suyu soda ve magnezyum açısından çok zengin.

Kumda kil olduğundan, cilde çok iyi gelmeke. Çamur banyosu için çok uygun.

Türkiye’nin dört bir yanından kampçılar, karavanlar, bisikletçiler için en popüler yerlerinden biri. Her yıl, kamp festivallerinin en coşkulu ayağı burada oluyor.

Salda Gölü kamp alanları

Eskiden Salda’da üç kamp alanı vardı, ancak artık Nature Park’ta (Forest Beach) kamp yapılamıyor.

Geride kalan 2 yer: Yeşilova Belediyesi Halk Plajı ve Doğanbaba Halk Plajı.







