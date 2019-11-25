Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini aktardı. Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanının 2019'da 570 dekara çıkarıldığını kaydeden Vali Şıldak, "İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğümüzce doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı" ifadelerini kullandı.

Şıldak, mesajını "Salda Gölü doğal ve güzel kalacak" etiketiyle paylaştı.

Burdur ilinin yaklaşık 64 km batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerindendir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Yüz ölçümü 44 km²'dir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır. Göle 1989 yılında Doğal Sit Alanı statüsü verilmiştir. 2012 yılında mesire yeri olarak kullanılan göl çevresindeki 12 alan ile birlikte Salda Gölü Tabiat Parkı ilan edilmiştir.

Ormanlık tepelerle ve ovalarla çevrili tektonik bir göldür. Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Derinliği bazı yerlerde 185 metredir. Güney cephesinde bulunan Sultan Pınarı suyu burayı bir mesire yeri haline getirmiştir. Salda Gölü, kumsalı, turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarası, temiz doğası, ormanları ve kamp yerleriyle alternatif tatil imkânlarını sunan, doğanın en cömert olduğu alanlardandır. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Salda Gölü yelken, kano, rüzgâr sörfü, foto-safari, göl turu, sualtı dalış, yüzme vb. imkânlar sunmaktadır.



