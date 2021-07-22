Türkiye Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yaptılar!

Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yaptılar!

Türkiye

Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yaptılar!

Bayramda yoğun ilgi gören Salda Gölü'nde bazı ziyaretçiler yasağa aldırış etmeden sahile nargile getirdi, çamur banyosu yaptı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 13:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi. Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü.

Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Biz 'Ped' tartışırken millet uzaya çıktı!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kurtuluş umudu 2022 ötesine sarktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Olmaz olmaz
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli çözümü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Böyle gidersek...
Murat Çelik
Murat Gülderen
64 kilometrelik aroma yolu
Murat Gülderen
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Birçok ilçede denize girmek yasaklandı! Acı haber geldi