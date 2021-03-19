Burdur'daki Turkuaz rengi suyu ve beyaz kumları ile ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü, 2019’da ‘özel çevre koruma bölgesi’ ilan edilmişti. Bu kapsamda, göl ve çevresini korumak için atılan adımlara yenileri ekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ekim ayında, gölün Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1.5 kilometrelik sahil şeridinde taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışma başlattıklarını açıklamıştı.

ANLIK 540 KİŞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen o çalışmanın detayları belli oldu. Bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, gölün Beyaz Adalar bölgesinde yıllık yaklaşık 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısı kısıtlamalarla 570 bine düşürülecek. Anlık kişi kapasitesi ise 540 olacak şekilde girişler kontrollü yapılacak. Ziyaretçi sayısının kapasiteyi aşmaması için çeşitli önlemler alınacak.

SEYİR TERASI

Buna göre, alana doğal ahşap malzemeden yol ve seyir terasları yapılacak. Ziyaretler, bu seyir terasları üzerinden gerçekleştirilecek. Kontrolsüz kullanımları önlemek için alanda rehberler bulunacak. Yerli ve yabancı turistleri bu alanlara yönlendirecek. Araç yolları yerine bisikletler için yol planlanacak. Beyaz Adalar bölgesinde daha önceden alınan karar devam edecek ve göle girilemeyecek, yüzülemeyecek ve plaj kullanılamayacak.

ARAÇLARA AHŞAP BARİYERLE ÖNLEM

Salda Gölü’nde geçtiğimiz yıllarda alınan önlemler kapsamında, mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırılmıştı. Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerle set yapılarak araç girişi önlenirken, ziyaretçilere yönelik üniteler 600 metre geriye çekilmişti.

Bölgenin otopark ihtiyacını 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alana yönlendirmek için hazırlık yapılıyor. Çevredeki köylerin turizmden faydalanmasını sağlamak için de çalışmalar sürdürülüyor.

ÜNİVERSİTELERLE BİLİMSEL ÇALIŞMA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Salda Gölü’nün Mars’ta Jezero Krateri ile benzerlik sergilediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Perseverance uzay aracını fırlatmadan önce Nasa Earth twitter hesabından bir paylaşım yaparak, “Türkiye’deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var” denilmiş ve Salda Gölü’nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları paylaşılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi işbirliği ile NASA’nın Mars’ta yürüttüğü çalışmalara da ışık tutacak yeni bir proje başlattı ve saha analizlerine geçildi.



