Kış aylarının en sevilen içeceklerinden birisi olan salep, evde kolaylıkla yetişebilen bir bitkidir. Peki, salep çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Salep çiçeği hikayesi nedir? Salep çiçeği hakkında bilinenler...

SALEP ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde salep yetiştirmek için geniş bir saksı alın. Saksının içerisine %25 kum, %10 yanmış koyun gübresi bulunan toprakla doldurun.

Toprağa 5 cm derinlikte olacak şekilde küçük çukurlar açın. Bu çukurlara salep tohumlarını yerleştirin ve üzerini toprakla örtün.

Saksının altını çıkartın. Bu sayede bitkiden daha iyi verim alabilirsiniz. Salep bitkisi için ilk can suyunu verin ve saksıyı bol güneş alan bir ortama yerleştirin.

Salep bitkisi fazla sulamayı sevmediği için toprağı nemli kalacak şekilde sulayın. Sulama sıklığını belirlemek için işaret parmağınızla toprağa bastırın.

Eğer toprak çok kuruysa sulama yapabilirsiniz. Eğer toprak nemliyse sulama işlemini ertesi güne bırakabilirsiniz.

Salep bitkisi Nisan-Haziran ayları arasında çiçek açmaya başlar. Bu yüzden çiçek açana kadar sabırlı olmanız ve bitkinin bakımını ihmal etmemeniz gerekir.

Salep bitkisinin çiçek açması için, ortalama 10-12 ay gerekir. Ancak ilk sene ekilen yumrular salep yapımında kullanılmaz. Bu nedenle 1 sene daha beklenir. İkinci oluşan yumrular salep yapımında kullanmak için uygundur.

SALEP ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çiçeğinden salep içeceği yapılmaktadır.

Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklardan koruması için sık sık tüketilir.

SALEP ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



