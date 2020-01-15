Salep içmek için çok fazla nedeniniz var

Nisan-Haziran aylarında ortaya çıkan bir bitki olan salebin sağlığa faydalarını sizler için derledik.

Bir efsaneye salep , insanlar arasında sevgiyi teşvik etmek için eski zamanlarda kullanılmış ve çoğunlukla şarap üretimi için kullanılmıştır. Cinsel sağlıktan ruhsal sağlığımıza kadar birçok faydası mevcut. Gelin faydalarını hep birlikte inceleyelim...

- Salebin erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde yararlı olduğu bilinmektedir. Bu çiçeğin elde edilen özünün, erektil disfonksiyonu başarılı bir şekilde tedavi ettiği ve dolayısıyla erkeklerin cinsel yaşamını arttırmak için kullanılabileceği bilinmektedir.

- İshal tedavisinde çok etkili olduğu bilinmekte. Sıcak sütle tüketilen salep bitkisinin özünün, bağırsak hareketini ve dolayısıyla sindirim sistemi ile ilgili tedaviyi düzenlediği biliniyor.

- Balgam söktürücü özelliği vardır. Bu yüzden öksürük ve soğuk algınlığı gibi sorunların tedavisinde de kullanılabilmektedir.

- Salep bitkisinin ayrıca bir tonik görevi görerek sinirleri gevşeterek nöral ağrıları hafifletebilmektedir.

- Karbonhidrat yapısıyla enerji veren içecek olan salep iştahı açar ve zihni güçlendirir.

- İshal tedavisinde kullanılabileceğini yazmıştık, aynı zamanda salep kabızlığı da önlüyor.

- Kadınlar için çok önemli de bir faydası bulunuyor. Özellikle adet dönemlerini düzenli olmayan kadınlar için bu faydası çok önemli, çünkü adet dönemlerini düzenlemede salebin etkisi çok büyük. Kadınların adet dönemlerini daha rahat geçirmesine de destek oluyor.

- Vücut sıcaklığını artıran salep aynı zamanda bağırsaktaki kurtların düşürülmesine de yardımcı oluyor.

- Yemeği fazla kaçırdığınızda veya genel bir şişkinlik problemi yaşadığınızda bir fincan tarçınlı salep sindirim sistemi ve bağırsakları rahatlatır; fazla gazın vücuttan atılmasına yardımcı olur.

- Düzenli olarak tüketildiğinde cildi sıkılaştırdığı ve ve cilde parlaklık verdiği de söyleniyor.

- Son olarak baş ağrısına iyi geldiği müjdesini de verelim.

Yalnız bir uyarımız var! Toz veya sıvı halde hazır satılan saleplerin içinde şeker, nişasta ve koruyucu kimyasal maddeler bulunuyor. İşte bu yüzden salebin faydalarından yararlanmak için aktardan katkısız toz salep almanızı ve evde pişirmenizi tavsiye ediyoruz.

Kilo vermenizde de etkili

- Kilo vermek isteyenler, ara öğünlerinde bir fincan tarçınlı salep ve bir avuç içi kadar kuruyemiş tüketebilirler. Midede uzun süre kalarak tokluk hissi veriyor, kan şekerini düzenliyor ve tatlı isteğini doğal yoldan gideriyor. Tabi tatlı isteğini gidermesinde tarçının rolü tartışılmaz. Kalorisi oldukça düşüktür. Bir bardak sütle pişirilen salep sadece 100 kaloridir. Şekersiz olması şartıyla tabi ki.

- Sütle pişirilen salep, içeriğindeki kalsiyum ve protein ile vücudun daha fazla yağ yakmasını sağlıyor.

Not: Bir bardak salebin 100 kalori olduğunu belirtmiştik. Ancak bu salebin içine şeker girdiğinde kalori değeri 188 oluyor bilginize.

Salep nasıl kullanılır?

- Salep bitkisi toz haline getirilip süt ile karıştırılarak tüketilebilir.

- Ayrıca salep bitkisi kök halinde de pişirilip tüketilebilir.

Buyurun salep tarifine!

Bu kadar sağlıklı bir içecek olan salebin tarifini vermek olmazdı.

Malzemeler:

- 1 litre süt

- 1 silme kaşığı toz salep

- 1 çorba kaşığı toz şeker

- Üzeri için istediğiniz ölçüde toz tarçın

- Arzu ederseniz vanilya ve çubuk tarçın da kullanabilirsiniz.

Toz salep ve 1 çorba kaşığı toz şekeri bir kabın içinde karıştırın. 1 litre sütü kısık ateş üzerinde kaynatın. Kaynayan süte, öncesinde karıştırdığınız şeker ve salep karışımını ilave azar azar ekleyerek dibinin tutmaması ve pütür pütür olmaması için bir çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırın. Salep kıvamı alana kadar pişirmeye devam edin.

Salebin kıvama geldiğini nasıl anlayacağım diyorsanız hemen belirtelim: Yüzeyinde köpük oluşmaya başladığında salep kıvamına gelmiş demektir. Fincanlara aldığınız salebin üzerine mis kokulu tarçını da eklediyseniz size afiyet olsun.

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