Salep toplama cinayetinde karar çıktı

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa G. ve avukatı katıldı. Sanık Mustafa G. ve avukatı, olayın tahrik sonucu meydana geldiğini savunarak, beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa G’nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Yağlıca köyü yakınlarına 8 Mayıs 2019’da salep toplamaya giden Nuri Kesici (64) ile köylüler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G, yanındaki av tüfeğiyle Kesici’ye ateş etmişti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Kesici, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA