Hem sağlıklı hem de lezzeti çorba yapmak isteyenler için şalgam çorbası tarifi, enfes bir lezzet. Peki, şalgam çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şalgam çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ŞALGAM ÇORBASI TARİFİ

Şalgam çorbası malzemeler

1 kilogram beyaz şalgam

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates

7-8 yemek kaşığı bulgur

7-8 su bardağı et veya tavuk suyu

Çeyrek demet maydanoz

Tuz

Karabiber

ŞALGAM ÇORBASI YAPILIŞI

Şalgamları köklerini kesip soyduktan sonra küp küp doğrayın. Bol miktarda suyun içine koyup 1-1,5 saat acı suyunun çıkması dinlendirin. Bu sürenin sonunda suyu süzüp dökün ve şalgamlarını bol suyla yıkayın. Soğanı ve domatesi de küp küp doğrayın.

Tereyağını tencerede kızdırıp soğanları yağda kavurun. Üzerine salçayı ekleyip biraz daha çevirdikten sonra et ya da tavuk suyunu ekleyip orta ateşte kaynatın. Bulguru ilave edip biraz daha kaynattıktan sonra şalgamları, tuzu ve karabiberi ilave edin. Kısık ateşte şalgamlar yumuşayana kadar pişirdiğiniz çorbayı ocaktan almadan önce üzerine kıyılmış maydanoz serpin. Limon suyu ekleyip servis edebilirsiniz.



