Salgın 1 yılda 29 bin can aldı

Çin'de ortaya çıktı

İlk kez 1 Aralık 2019’da Çin’de tespit edilen COVID-19 kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Türkiye’deki ilk vaka ise 11 Mart 2020’de kayıtlara geçmişti. İlk vakanın üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Bu sürede Türkiye’de 2.8 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edildi. 29 binden fazla kişi ise koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından hızla kitlesel tedbirler alınmaya başlandı. Okullarda uzaktan eğitim ve ardından kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş süreçleri yaşandı.

Aşılama devam ediyor

Sokak kısıtlamaları, şehirler arası seyahat sınırlamaları, bazı işyerlerinin kapatılması gibi birçok tedbir alındı. Vaka sayılarında dönem dönem artış ve azalışlar oldu. Mutasyonlu virüs endişesi yaşanırken aşılama çalışmaları da başladı. Yaklaşık 10.5 milyon kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. Dönem dönem sıkılaşıp gevşeyen tedbirlerde son olarak ‘Yerinde Karar’ formülüne geçildi. Bu dönemde haftalık vaka sayılarına göre iller risk gruplarına ayrıldı. Salgın tedbirleri de illerdeki risk durumuna göre belirlenmeye başlandı.

Türkiye’de salgınla mücadelede bir yılda alınan bazı önemli tedbirler ve dönüm noktaları şunlar oldu:

29 Şubat 2020: Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasındaki yolcu uçağı seferleri durduruldu.

11 Mart 2020: İlk vaka tespit edildi.

16 Mart 2020: Yüz yüze eğitime ara verildi. Eğlence mekanları kapatıldı.

22 Mart 2020: 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara sokak kısıtlaması geldi.

27 Mart 2020: Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlandı. Yurt dışı uçuşlar durduruldu.

4 Nisan 2020: 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş-çıkışlar yasaklandı.

10-12 Nisan 2020: İlk sokağa çıkma kısıtlaması 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak’ta uygulandı.

23 Nisan 2020: Salgında ilk dalganın ilk piki görüldü. 10 Mayıs 2020: “Kontrollü sosyal hayat” dönemi başladı. Yaş guruplarına göre uygulanan sokak kısıtlamaları esnetildi.

1 Haziran 2020: “Yeni Normalleşme” dönemi başladı. Şehirler arası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırıldı. Plajlar açıldı.

12 Ekim 2020: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

20 Kasım 2020: 4 Ocak Pazartesi’ye kadar okullarda uzaktan eğitime geçildi. Restoranlarda paket servis uygulamasına geçildi, sinemalar ve eğlence yerleri kapatıldı. Hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arası sokak kısıtlaması ilan edildi.

1 Aralık 2020: Ülke genelinde, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

7 Aralık 2020: Salgında ikinci pik görüldü. 2 Ocak 2021: Daha hızlı bulaşan mutant virüs Türkiye’de ilk kez tespit edildi.

14 Ocak 2021: Sağlık çalışanları öncelikli olacak şekilde koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. 15 Şubat 2021: Köy okulları ve ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi.

‘Yerinde Karar’ dönemi başladı. 1 Mart 2021: Vaka yoğunluğuna göre, risk gruplarına ayrılan illerde yerel tedbirler alınmaya başlandı.

2 Mart 2021: “Kontrollü Normalleşme” süreci başladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeme-içme yerlerinin hangi şartlarda hizmet verebileceği açıklandı.

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