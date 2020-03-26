Salgın sağlık sektörünü nasıl etkileyecek?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vaka sayısı her geçen gün artarken, sağlık alanında yeni yatırımlarıyla dikkat çeken iş adamı Murat Dinç, virüsün ilk görünmeye başladığı günden itibaren hastanelerinin tüm şubelerinde yüksek güvenlik önlemleri alarak sosyal izolasyonu sağladıklarını ve ekonomi açısından değerlendirmelerini yaptıklarını söyledi.
26 Mart 2020, Perşembe 14:14 Son Güncelleme:
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Çin’de sosyal izolasyonlarla iki ay gibi bir sürede salgını bitirdiklerine dikkat çeken Dinç, bu anlamda hem sağlık çalışanlarının hem de hasta ve hasta yakınları için gerekli önemleri aldıklarını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın tedbirle ilgili hastanelerde uyulması gereken kuralları çok önce tüm şubelerinde faaliyete geçirdiklerini ifade eden Dinç virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir vurgusuna dikkat çekti.
Harvard Üniversitesi’nden Epidemiyolojist March Lipsitch’ın dünya nüfusunun yüzde 40-70 oranları arasında bu salgından etkileneceğine dikkat çeken Dinç, bu salgının bir an önce durdurulmasının yolunun insanların Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatlarını harfiyen uygulamalarıyla olacağını söyledi. Hong Kong, Güney Kore, Singapur gibi ülkelerin sosyal izolasyon ve diğer tedbirleri uygulamasıyla başarılı olduklarını belirten Dinç, başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde uygulamalarda çok geç kalındığını bu durumun hem maddi hem de manevi anlamda kayba neden olacağını söyledi.
Türkiye’nin birçok açıdan gerekli tedbirleri aldığını hatırlatan Dinç, sağlık sektöründe çalışanların büyük fedakarlıklarla bu sürecin üstesinden gelmek için emek verdiğini söyledi. Sağlık ekonomisi açısından zorlayıcı olsa da alınan önlemler kapsamında en az kayıpla bu dönemin aşılacağını belirten Dinç, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Covid-19 dolayısıyla bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2.4'e düşürdü. Küresel olarak yaşanan bu sıkıntılı zamanları devletimizin de desteği ve toplumsal birlik içinde aşacağız.” dedi.