Salgın sonrası rekabette öne çıkmalıyız

Pandemi öncesinde Türkiye’nin 2020 turizm hedefi; 56 milyon ziyaretçi sayısı ve 40 milyar dolar turizm geliriydi. Ancak bu hedeflere ulaşmak mümkün olmayacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “Ülke olarak 2020’yi 15 milyon ziyaretçi ve 10 milyar dolar turizm geliriyle kapatacağımızı öngörüyoruz. 2021 toparlanma yılı olabilir. Ancak yaşanan sürecin getirdiği kayıpları telafi etmek isteyen birçok ülke agresif bir pazarlama çalışması yürütecek ve uluslararası turizm rekabeti çok yoğun olacak. Ülke olarak bu rekabette öne geçecek şekilde çalışmalıyız” dedi.

Pandemi sonrasında oluşan rekabet ortamında sarılacak yaralar için sektörün kendini hazırlaması gerektiğini belirten Bağlıkaya, “Bu bakımdan sektörümüze istihdam desteği sağlanması, artan rekabet ortamında seyahat acentalarımıza tanıtım desteği verilmesi gibi destek ve teşvikler büyük önem taşıyor” dedi. Pandeminin tatil anlayışında değişikliğe de neden olduğunu dile getiren Bağlıkaya, insanların daha butik otellere ve kalabalıktan uzak tatil seçeneklerine yöneldiğini belirterek, doğa, macera ve kültür turlarına ilginin arttığını söyledi.

Turizmin dijital yol haritası raporu

Turizm sektörü olarak dijital gelişmeleri de takip ettiklerini belirten Bağlıkaya, şunları söyledi: “Dijital platformları kullanmak işleri kolaylaştırıyor ama bazı mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Dijital Doğrulama Sistemi’ni devreye aldık. Seyahat acentasından tatil alan vatandaşlar, acentanın Dijital Doğrulama Kodu’nu ve TÜRSAB üyesi olup olmadığını kontrol edebilir. Ayrıca üyelerimizin gelişmelere ayak uydurabilmesi için Turizmin Dijital Yol Haritası raporunu hazırlattık. Bir de ROTA platformunu açtık ve dijitale yatırım yapma imkanı olmayanlar için ürünlerini pazarlamak imkanı sunduk.”