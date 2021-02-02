Salgın sürecinde beden eğitimi dersleri ihmal edildi

Salgın süreci, çocukların fiziksel gelişim ve yeme alışkanlıkları üzerinde çok olumlu etkiler yaratmadı. Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuklar okula gitmediklerinde daha yanlış beslendiklerini gösteriyor. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Orhon, çocukların sağlıklı beslenmesi ve fiziksel aktivite konularının eğitim yoluyla nasıl yapılacağını anlattı.

İşte Prof. Dr. Günseli Orhon’un açıklamaları:

Online spor ve sanat

Okullarda beden eğitimi dersleri zannedildiğinden çok daha önemli. Sınav odaklı eğitim sistemimizde bu dersler çoğu kez ihmal ediliyor. Oysa spor ve sanat, çocuk ve ergenlerin ruhsal ve fiziksel sağlığını koruyan; aynı zamanda onların genel kültür, empati ve estetik becerilerinin geliştirildiği, ‘insan olma’ dersleridir. Zaten az olan bu dersler, salgında tamamen ihmal edildi. Spor ve sanat dersleri, bu dönemde daha fazla olacak şekilde online yapılabilir.

Ailelere öneriler

Yemek evde, sağlıklı bir ortamda pişirilmeli.

Sofra sadece karnımızı doyurduğumuz bir yer olarak değil, aynı zamanda keyifli ve kaliteli aile sohbetlerinin yapıldığı bir yer olarak algılanmalı.

İnternet ya da telefon ile yemek siparişi sınırlandırılmalı ve mutlaka sağlıklı bir beslenme dengesi kurulmalı.

Belli saatlerde dışarıda ya da evde birlikte yürüyüş ya da spor gibi aile etkinlikleri oluşturulmalı.

Aileler beslenme uygulamaları konusunda öğretmenlerle birlikte çalışmalı.

Öğretmenler ne yapmalı?

Öğretmenler, sağlıklı beslenmeyi anlatırken sadece teoride kalmayıp, uygulama da yaptırmalı.

Pratik beslenme ve yiyecek hazırlama becerileri mutlaka öğretim programlarında yer almalı.

Öğretmenler, tıpkı derslerde olduğu gibi, çocukların beslenmesine ve fiziksel egzersizlerine not verebilir.

Doğru bilinen yanlış

Sınav esnasında şeker yemenin sınavda çocuğun beynini daha iyi çalıştıracağı zannediliyordu ama yeni araştırmalar tam tersini kanıtlıyor. Sınavda alınan şeker, hızla kan şekerini yükseltip, kısa zaman sonra aniden düşmesine neden oluyor. Bu durum zannedilenin aksine, sınav esnasında çocuğun daha hızlı acıkmasına yol açıyor. Eğer öğrenci sınavda dikkati toplamak için şekerli gıdaya gerek duyuyorsa, o zaman kurutulmuş meyveler yiyebilir.

Sınav başarısı için bunlara dikkat

Sınav başarısı için sınavdan önceki birkaç aydan itibaren protein ve vitamin içeren doğal gıdalar ile bol su tüketilmeli. Kırmızı ya da beyaz et, taze sebze ve meyveler ağırlıklı olarak diyette yer almalı. Doğal besinlerden oluşan bir diyet hem öğrencinin stres düzeyini düşürür hem de beyin aktivasyonunu artırır. Şeker ve yağ oranı yüksek gıdalar ya da şekerli içecekler, beyin ve vücut fonksiyonlarını zayıflatır. Bu da sınav başarısını düşürür.