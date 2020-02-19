Salgın, teknoloji organizasyonlarını etkiledi!

Şirket, Huawei Geliştirici Konferansı 2020'ye katılan tüm konuklarının sağlığına ve güvenliğine büyük önem verdiklerini belirten bir açıklama ile erteleme kararının gerekçesini bildirdi. ABD ile yaşanan ticari sorunların ardından biten Google iş birliği kaybını telafi etmek için yeni bir ekosistem geliştirme stratejisinin önemli bir parçası olan Huawei Geliştirici Konferansı 2020’yi 27-28 Mart 2020 tarihine kadar erteledi. Dünyanın en büyük mobil endüstri toplantısı olan MWC Barcelona'nın da bu yılki etkinliği, katılımcı şirketlerin salgın endişeleri nedeniyle iptal edilmişti.

Covid-19 evleri iş yerine dönüştürdü

Öte yandan Covid-19 salgını nedeniyle Çin’de pek çok şirket çalışanı işlerini, evlerinden devam ettiriyor. Bu süreçte şirketlerin çoğu teknolojik altyapılarını uzaktan çalışmaya uygun hâle getirdi. Dijital dönüşümünü önceden tamamlamış olan şirketlerse işlerinde herhangi bir aksama olmadan bu tip bir çalışma sistemine uyum sağlayabildiklerini belirtiyorlar.

Özellikle büyük şehirlerde gerek trafikteki yaşanan zaman kaybı gerekse sağlık endişeleri nedeniyle başvurulan evden çalışma sistemi, başta Çin olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde de giderek daha fazla uygulanan bir yöntem. Covid-19 vakalarının görüldüğü farklı ülkelerde bazı şirketler, çalışanlarının evden çalışma taleplerini kabul edebiliyor.





Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Çin’de başlayan Covid-19 salgınında bugüne kadar hastalık küresel olarak 73. 332 kişiyi etkiledi, 1873 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Çin dışında 25 ülkede görülen hastalığın yayılımının durdurulması için hâlen çalışmalar devam ediyor.