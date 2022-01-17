İlker Aycı'nın konuşmasından satır başları şöyle;





KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Aklımızda her zaman THY ve onu büyütmek var. Kazakistan'da bir karışıklık meydana geldi. Çarşamba sabahı dönüş uçağımız vardı zaten. Bazı bilgiler aldık. Olaylar o gün büyüdü. Çarşamba akşamı daha da şiddetlendi. Uçağa saldırı olma ihtimali doğdu. Araçlara ve uçaklara doğru saldırının gelme ihtimali vardı. Kazakistan dost, kardeş bir ülke. Gözümü kırpmadan gidebileceğim bir ülke. Her anında takip ettiler. Ekibinizi daha sonra göndereceğiz ama sizi gönderelim dediler. Arkadaşlarımızı kurtarma uçuşu gerekti. 5 gün sonra ekibi almaya gittik. Kurtarma operasyonunun başında gittim. Hem oradaki Türk vatandaşlarını hem ekiplerimizi aldık. Kazakistan'da ara ara internet kesildi. Ekip arkadaşlarımı bırakmam söz konusu olamaz.

THY AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

THY iyi durumda. Avrupa'daki en iyi durumdayız, dünyadaki en iyi 5'ten bir tanesiyiz. Açık ara lideriz. Pandemiyle birlikte rakamları daha da iyileştirdik, Avrupa'nın zirvesine oturduk. Eğer krizi fırsata çevirecek bir bakış açınız varsa, 88 yıllık bir havacılık şirketine sahipseniz ayrıca dünyanın en gelişmiş modern havalimanından birine sahipseniz, 17 yıldır buna yatırım yapan bir ülke olarak, büyümüş çalışmış ülkeyseniz olur.

Geçmiş krizlerden ders almıştık. İlk yaptığım planlamada kargoyu büyütmek vardı. Yolcu uçaklarınız sizin uçamadığı zamanda güçlü yan markalarınız varsa kayıp gelirlerinizin önemli kısmını telafi edebilirsiniz. Yolcumuz kargo oldu. Türkiye 5.büyük kargo taşıyıcısı.

THY PANDEMİYE RAĞMEN BAŞARISINI NASIL SÜRDÜRÜYOR?

Geçmiş krizlerden ders almıştık. 2015'te şirketin başına geldiğimde yaptığım ilk planlama kargoyu büyümekti. 2016'da kriz yılını gördüğümde çok daha büyük bir kriz yürütme planı yapmam gerektiğini anlamıştım. Riski yönetmek için güçlü kargonuz, yan markalarınız varsa kayıp gelirlerinizin önemli bir kısmını telafi edebilirsiniz. Bir yenilik daha yaptık. Yolcu uçaklarını kargo olarak kullandık. Bazı uçakların koltuklarını çıkardık, bazılarının koltukları kaldı üzerine paketleme yaptı arkadaşlarımız. Yolcumuz kargo oldu. Türkiye 5.büyük kargo taşıyıcısı. Hedefimiz ilk 3 olmak.

KADIN PİLOT SAYISI ARTIYOR

Ben uçtuğum zaman ofisimdeyim. Ne kadar çok uçarsam o kadar çok çalışıyorum demektir. Türk Hava Yolları pilotlarının kalitesi çok farklıdır. Kadın pilot sayımız yüzde 5'e geldi. THY kokpitinin yüzde 50'si kadın olsun. THY çalışan sayısının yüzde 46.5'i kadın çalışandır.