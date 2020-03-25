Salgına karşı 18 bankadan kredi hamlesi

Önceki gün kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın öncülük ettiği destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu. Kamu bankalarının destek paketi açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankalara çağrı yapmıştı. Bu çağrı karşılık buldu. Ilk önce Iş Bankası pakete destek verirken, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA da dahil oldu. Dün de Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Alternatif Bank, Emlak Katılım, Türk Ekonomi Bankası, Şekerbank ve Türkiye Finans destek paketi açıkladı. Böylece banka sayısı 18’e çıktı.



