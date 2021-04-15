Advertorial Salgına rağmen büyümeye devam ediyor

Salgına rağmen büyümeye devam ediyor

Salgına rağmen büyümeye devam ediyor

İzmir'in önemli spor markası salgına rağmen büyüyor. Genel Müdür Celal Kaya, 'Dünyanın büyük mağazaları ile yarışmak ve ilk 10’a girmek büyük başarı' dedi.

15 Nisan 2021, Perşembe 10:26 Son Güncelleme:
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Türkiye’de mağaza sayısını 21’e çıkaran Barçın Spor, salgın koşullarına rağmen büyümeyi sürdürüyor. Genel Müdür Celal Kaya, yeni mağazalar açacaklarını belirterek tüm dünyanın çok zorlu bir dönemden geçtiği günlerde büyümeye devam eden markalardan olduklarını vurguladı. Salgında zor dönemin geride kaldığını belirten Kaya, 2021’e daha güçlü bakmaya başladıklarını söyledi. Kaya, “Dünyanın büyük şehir mağazaları ile yarışmak ve ilk 10’a girmek büyük başarı” diye konuştu.

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