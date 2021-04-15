Salgına rağmen büyümeye devam ediyor

Türkiye’de mağaza sayısını 21’e çıkaran Barçın Spor, salgın koşullarına rağmen büyümeyi sürdürüyor. Genel Müdür Celal Kaya, yeni mağazalar açacaklarını belirterek tüm dünyanın çok zorlu bir dönemden geçtiği günlerde büyümeye devam eden markalardan olduklarını vurguladı. Salgında zor dönemin geride kaldığını belirten Kaya, 2021’e daha güçlü bakmaya başladıklarını söyledi. Kaya, “Dünyanın büyük şehir mağazaları ile yarışmak ve ilk 10’a girmek büyük başarı” diye konuştu.