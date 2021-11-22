Yaklaşık 35 bin kişi, öğle saatlerinde Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı. Topluluk, "Birlikte Özgürlük İçin" ismini verdikleri protesto yürüyüşü kapsamında, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu meydana doğru harekete geçti.

Bir süre barışçıl şekilde "özgürlük" sloganları atarak yürüyen topluluk, daha sonra çeşitli objelerle polise saldırdı, havai fişekler kullandı, polis araçlarını, çöp tenekelerini ve barikatları ateşe verdi.

Polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalesinin ardından her iki taraftan da yaralananlar olduğu öğrenildi.

Protestonun organizatörleri, yaptıkları yazılı açıklamada, "Sağlık hizmetleri için yapısal bir çözüm olmayan kısıtlayıcı özgürlük önlemlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Tedbirler sıkılaştırılmıştı

Belçika hükümeti, dün itibarıyla vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirleri geri getirmişti.

Yeni tedbirlere göre, iç mekanlarda 50, dış mekanlarda 100'den fazla kişiyi içeren ve "Güvenli Kovid Belgesi" ile girilen yerlerde de maske takmak zorunlu hale geldi.

Söz konusu belge, kişilerin aşılarının tam olduğunu, son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Ayrıca 1 Nisan 2022'den itibaren Kovid-19'a karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının, işine son verilmesi kararı alınmıştı.

Salgında 4. dalgayı yaşayan Belçika'da günlük vaka sayıları 10 binin üstünde seyrediyor.

AA