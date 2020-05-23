Salgında daha fazla plastik poşet kullandık

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, “Corona virüs pandemisi başladığından beri vatandaşların bez torba kullanımı azaldı. Vatandaşlarımız tek kullanımlık olması sebebiyle market poşetine yöneldiler. Türkiye genelinde poşet kullanımı bu süreçte yüzde 40-50 oranında arttı” dedi.

Corona virüs sürecinde plastik poşet kullanımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Düzgün, pandemi sürecinde poşet kullanımında artış olduğunu, ancak bu artışın bir kısmının tüketimin artmasından kaynaklandığını bildirdi.

Düzgün, müşterilerin mağaza alışverişlerinde alışkanlıklarını çok değiştirmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Kendi poşetini dışarıdan getiren müşteriler yine yanlarında getirmeye devam ediyor. Özellikle corona virüs pandemisi başladığından beri vatandaşların bez torba kullanımı azaldı. Vatandaşlarımız tek kullanımlık olması sebebiyle market poşetine yöneldiler. Türkiye genelinde poşet kullanımı bu süreçte yüzde 40-50 oranında arttı. Müşterilerin alışveriş oranıyla market poşetlerine olan talep aynı doğrultuda arttı.

Ömer Düzgün, corona virüs sürecinde çöp poşetlerinin de daha çok kullanıldığını dile getirdi.

Poşet kullanımında paralı sisteme geçildiği günden itibaren talepte ciddi bir azalışın söz konusu olduğunu, ancak pandemiyle beraber poşete olan talebin arttığına işaret eden Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak, Türkiye’nin her bölgesine yayılan üye perakendecilerimiz sayesinde önemli verilere erişebiliyoruz. Mesela, Ege Bölgesi’nde hizmet veren marketlerde tüketicilerin poşet kullanım oranı son iki ayda yüzde 45 oranında artış gösterdi. Bu rakamın artmasındaki en büyük pay çöp poşetlerine ait. Karadeniz Bölgesi’nde ise poşet kullanımı geçen yılın aynı dönemlerine bakarsak mart ayında yüzde 60’lık bir artış gösterirken bu rakam nisan ayında yüzde 30 oranında düştü. Akdeniz Bölgesi’nde ise pandemi dönemi öncesine göre poşet kullanımı yüzde 50 artarken, İstanbul’da bu oran yüzde 35 olarak seyretti. Poşet kullanımının azaldığı tek bölge ise yüzde 45’lik bir azalışla Doğu Anadolu oldu.

Düzgün, genel olarak Türkiye’de 2019 yılı mart-mayıs dönemi ile 2020 yılı mart-mayıs dönemini kıyaslandığında poşet kullanımında yüzde 40’lık bir tüketim artışı olduğunu vurguladı.

Sebebi eve servis olabilir

Ömer Düzgün, corona virüs nedeniyle vatandaşların evlerine götürdükleri ürünlerin poşetlerini doğrudan çöpe attığına ve dokunmak istemediğine dikkati çekerek, bunun da poşet kullanımının artmasında etkili olduğunu söyledi.

Alışveriş poşetlerinin parayla satılmaya başladıktan sonra manav reyonlarında kullanılan ücretsiz ince poşetlerin kullanımında da yüzde 50’lik bir artış görüldüğünü ifade eden Düzgün, “Poşet kullanımını artıran bir diğer husus ise eve servis oranının bu süreçte yükselmiş olmasıdır. Hijyen açısından bazı tedirginlikler oluşsa da başka kaynak olmadığı için eve servislerde mecburen poşet kullanılıyor” diye konuştu.

Düzgün, bu süreçte marketlerin poşetten kar etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, “Poşet alım maliyetlerinde bir değişiklik olmadı. Bu nedenle marketlerin kar artırması gibi bir durum söz konusu değil. Devletin belirlediği satış fiyatı ve belirttiği şartlarda poşetler satılmaya devam ediyor” dedi.

Federasyon olarak öncülüğünü yaptıkları plastik poşet kullanımının ücretlendirilmesi konusundaki öneri ve çalışmalarının iki önemli amacı olduğuna işaret eden Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunlar biri sınırlı sayıdaki kaynaklarımızın verimli kullanımı ve diğeri ise plastik alışveriş poşetlerinin ihtiyaçtan fazla kullanılmasından kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesiydi. Ülkemizde yıllık plastik alışveriş poşeti kullanımının 30-35 milyar adet civarında olduğunu düşünürsek, bu kullanımın çevreye verdiği tahribat hayli büyük. Çevre, gelecek, insanlık ve canlılar adına atmış olduğumuz bu adımın sürdürülebilir olması için müşterilerimiz tarafından da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. O nedenle müşterilerimizin alışverişe gelirken bez torba ya da file ile gelmelerini öneriyoruz.