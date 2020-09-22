Ankara Bilim Üniversitesinin “Salgında Dalgın Olmamak: Üniversite Eğitiminin Yeni Kodları” Çalıştayı, 2 gün süren 14 oturum ile gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir açılış konuşmasında, salgında günü değil geleceği kurgulamanın beklentisiyle yapılan bir çalışma olduğunu belirtti. Üniversiteden farklı bölümlere mensup toplam 14 öğretim üyesi, ”Uzaktan Üniversite Eğitiminin” yeni kodlarını kendi alanları çerçevesinde açıkladılar.

Yeni bir Üniversite olmalarına rağmen kısa bir sürede başarılı bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altınok, bu ivme ve enerji ile ekip olarak en etkin şekilde devam edeceklerini söyledi

Çalıştayın Prof. Dr. Cem Harun Meydan tarafından yönetilen, eğitimin geleceği ve kodlarını aramak için yapılan “Beyin fırtınası” bölümünde, pandeminin eğitiminde ve ekonomide yarattığı etkiler ile insanlara yaşattığı korku, disiplin ve uyum sağlama gibi konularda fikir alışverişi yapıldı…

Uzaktan eğitimde, öğrenci odaklı eğitim ortamını kurgulamak için eğitimcilere düşen sorumluluklar ile karantinanın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri ve bununla baş etme yollarının da gündeme geldiği çalıştayda; bireyler ve kurumlar olarak, orta ve uzun vadede pandemiyi nasıl fırsata dönüştürmeleri konusunda da ipuçları verildi.

Çalıştayın 2.gününde ise eğitimin değişen yüzü, çevrimiçi öğretim- iletişim, eğitimde uzaktan farkındalık- teknolojik yakınsama ile pandeminin film üretme sürecine etkileri ve bu süreçte değişen film üretimiyle birlikte dağıtma pratiği konularında da önemli fikirler ortaya koyuldu.

Son olarak da Doç. Dr. Hakan Çağlar, salgın sonrası eğitimin geleceğini tartışmaya açtı. Bu oturumda yapay zekâ yardımıyla eğitimin kişiselleştirilmesi ve online eğitim uygulamaları konularında örneklemeler yapıldı. Öğrencilerin eksik olduğu ve öğrenmede güçlük çektikleri konularda yapay zekâ yardımının devreye girmesi ve teorik eğitimin yapay zekâ teknolojisi ile gelişebileceği konuşuldu.



