Salgında ikinci dalga ihtimalinde 10 kritik ülke
Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken bazı ülkeler ikinci dalga ile gündeme geldi. Yapılan araştırmalarda ikinci dalganın beklendiği 10 ülke açıklandı.
26 Haziran 2020, Cuma 11:25 Son Güncelleme:
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Çin, Güney Kore, Almanya gibi kimi ülkelerde virüsün kontrol altına alındığı açıklamaları yapılmış ancak son günlerde yeni vakalar görülmeye başlanmıştı. Bu da corona virüste ikinci dalganın başlamış olabileceği korkusunu beraberinde getirmişti. Bilindiği gibi dünya ülkeleri teker teker Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye başladı.
İngiliz Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları önemli bir çalışmaya imza atarak Covid-19 salgınında ikinci dalga yaşaması olası 10 ülkeyi açıkladı. The Guardian gazetesinin haberine göre Oxford Üniversitesi bu araştırma sonucuna 45 ülkeyi kapsayan uzun bir araştırma sonucunda ulaştı.
Araştırma sonucunda ikinci dalganın yaşanmasının en olası olduğu 10 ülke şöyle:
- Almanya
- Ukrayna
- ABD
- İsviçre
- Bangladeş
- Fransa
- İsveç
- İran
- Endonezya
- Suudi Arabistan
Bu 10 ülkeden çoğu Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı tedbirleri mayıs ayında gevşetmeye başlamıştı.
Türkiye için önemli rapor
Araştırmada Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda'nın ise gevşetilen tedbirlere rağmen vaka artışını az ya da hiç yaşamayan ülkeler olduğu açıklandı. Ancak yetkililer bu ülkelerin yine de vaka artışlarını gözlemlemesi ve artışı takip ve kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.