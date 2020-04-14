Dünya Salgında ilk kez bir ölüden corona virüs bulaştı

Salgında ilk kez bir ölüden corona virüs bulaştı

Dünya

Salgında ilk kez bir ölüden corona virüs bulaştı

Tayland'da corona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden bir hastanın cansız bedeninden, adli tıp uzmanına corona virüs bulaştı. Böylece, dünyada ilk kez bir ölüden corona virüs bulaşmış oldu.

14 Nisan 2020, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 120 bini aştı. Tayland'da yaşanan bir olay ise corona virüsle ilgili endişelerin artmasıne neden oldu. Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden birinden, bir başkasına virüs bulaştı.

Bir ilk yaşandı

BuzzFeed'de yer alan habere göre, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına Corona virüs bulaştı. Tayland'da yaşanan bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk corona virüs vakası olarak kayıtlara geçti.

Ölü bedende virüs ne kadar yaşıyor?

Kovid-19 olarak da bilinen yeni tip corona virüsün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı ise tam olarak belirlenebilmiş değil.

Cenazelerle ilgilenenlere uyarı

Haberde görüşlerine yer verilen patoloji profesörü olan Angelique Corthals, sadece sağlık çalışanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenazeler ile ilgilenen kişilerin de korunması gerektiğini belirtti. Uzmanlar canlı ya da ölü farketmeksizin bir corona virüs vakası ile temas eden herkesin virüsten korunmak adına koruyucu ekipman kullanması gerektiğinin altını çiziyor.

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