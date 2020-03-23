Salgında ölüm oranı yüzde 1,4'e düştü
Yeni tip corona virüs salgınının başladığı Çin'den salgın ile ilgili yeni haberler geldi.
23 Mart 2020, Pazartesi 13:23 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüsünün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde virüsten ölüm oranının yüzde 1,4 olduğu bildirildi.
Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Wuhan'daki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına odaklanılarak bir hesaplama yapıldı. Araştırmada Wuhan'da yeni tip corona virüsünden ölüm oranının ortalama yüzde 1,4 olduğu görüldü.
Yaşa göre ölüm oranı
Yine yaşlılılarda ölüm riskinin arttığına işaret edilerek, Wuhan'da 60 yaşından büyük kişilerde ölüm oranının yüzde 2,6, 30 ila 59 yaşlarında yüzde 0,5, 30 yaşından küçüklerde yüzde 0,3 olduğu kaydedildi. Çinli yetkililer daha önce yeni tip corona virüsünden ölüm oranını ortalama yüzde 2 ila 3 olarak açıklamıştı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.
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