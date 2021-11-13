Salgında yeni aşama! Harita artık 3 renkli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında kırmızı il olan Şanlıurfa'nın da turuncu kategoriye yükseldiğine dikkat çekerek, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik. Şanlıurfa turuncu, hedef tek renk Mavi" diyerek aşılanma çağrısı yaptı.
13 Kasım 2021, Cumartesi 00:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs risk durumu haritasında kırmızı hiçbir ilin kalmadığını duyurdu. Koca, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de Mavi!. Şanlıurfa turuncu, hedef tek renk mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de mavi!" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1459244310776401920?s=20
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1459245529272131584?s=20
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