Türkiye Salgında yeni aşama! Harita artık 3 renkli

Salgında yeni aşama! Harita artık 3 renkli

Türkiye

Salgında yeni aşama! Harita artık 3 renkli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında kırmızı il olan Şanlıurfa'nın da turuncu kategoriye yükseldiğine dikkat çekerek, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik. Şanlıurfa turuncu, hedef tek renk Mavi" diyerek aşılanma çağrısı yaptı.

13 Kasım 2021, Cumartesi 00:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs risk durumu haritasında kırmızı hiçbir ilin kalmadığını duyurdu. Koca, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de Mavi!. Şanlıurfa turuncu, hedef tek renk mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de mavi!" ifadelerini kullandı.





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