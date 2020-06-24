Salgında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde

Normalleşme sürecinin ardından son bir haftalık sürede dalgalı seyir izleyen günlük Kovid-19 vaka sayısı, Türkiye genelinde 190 bin 165’e ulaştı. 23 Haziran itibarıyla yoğun bakımdaki hasta sayısı ise son bir aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaşarak 893 kişiye çıktı.

21 Mayıs tarihinde 820 hastanın yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı günden bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşılırken, Haziran’ın ilk haftasına göre yoğun bakım hasta sayısında yüzde 40’a varan bir artış var.

Türkiye genelinde 14 Haziran’da 717, 15 Haziran’da 722, 16 Haziran’da 732’ye ulaşan yoğun bakım hasta sayısı, 18 Haziran’da 745, 19 Haziran’da 769, 20 Haziran’da 781, 22 Haziran’da 846, 23 Haziran’da ise 893 hasta rakamına ulaştı.

Yüzde 30'luk artış

En son 28 Mayıs’ta 339 olan entübe hasta sayısı ise 23 Haziran itibarıyla 362 olarak kayıtlara geçti. Haziran’ın ilk haftasına göre yoğun bakım hasta sayısında yüzde 40, entübe hasta sayısında ise yüzde 30’luk bir artış söz konusu.

Bu oranlar son bir aylık dönemin en yüksek sayıları olarak kayıtlara geçti.

Anadolu'ya kaydı

Uzmanlar, Nisan ayında İstanbul’da ortaya çıkan olumsuz tablonun bu kez bazı Anadolu illerine kaymış olabileceğini belirtirken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19’a bağlı hasta kayıplarının genellikle virüs bulaştıktan 10 veya 12 gün sonra yaşandığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Kara, “Geçtiğimiz günlerde vaka sayımızın 1500’ün üzerine çıkmasının yansımasını yeni görüyoruz. Hafta sonu yoğun bakım hasta sayısında azalma görebiliriz.Artışın bir diğer nedeni de yaş kısıtlamasının kaldırılmasından kaynaklanıyor olabilir. İstanbul’daki vaka sayıları yüzde 63 seviyesinden yüzde 40’ın altına inmiş durumda. Ancak bazı Anadolu kentlerinde gelenek ve göreneklerin de etkisiyle bir miktar artışlar yaşanıyor. Taziye ve kutlamalar vaka artışına neden oluyor.Yaz döneminde vaka sayısı 100’ün altına inmesi bugün için söyleyecek olursak çok zor. Ancka vaka sayısındaki azalma eğrisi devam eder, kurallara uyulursa istediğimiz tabloyu görebiliriz” dedi.

Ağır hasta grubu var

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy ise tablo için şu yorumu yaptı:

“Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında artış, ortada ağır hasta grubu olduğunu gösteriyor. Yoğun bakıma kaldırılan hastaların büyük kısmı, altta yatan hastalığı olanlar ile ileri yaştaki kişiler.Özellikle son bir haftalık sürede yoğun bakım servis yatışlarında göreceli olarak hasta kümelenmesi olmaya başlamış durumda. Ancak İstanbul genelinde şu an endişe edecek veya hasta yatışında artış olduğuna yönelik bir durum gözlemlemiyoruz.Kendi hastanemizde yoğun bakım hasta sayısında bir artış yok. Bu vakalar nerede tırmanıyor derseniz, bazı Anadolu şehirlerinde yoğun bakıma alınan hasta sayısında artış yaşandığı aşikar.”

65 yaş faktörü

Prof. Dr. Eraksoy, yoğun bakımdaki artışın bir diğer nedeninin ise 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen sokak kısıtlamasının kaldırılması olabileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokak kısıtlamasını kalkmasının artışta payı olabilir. Yaz döneminde vaka sayısının 100’ün altına inmesi mümkün görünmüyor. Vaka sayıları artık belli bir orana sabitlenmiş gibi. Hasta sayısı azalacakmış gibi de durmuyor.Endişemiz mevcut hasta sayılarının daha da artması. Şu an için ikinci dalga riski söz konusu değil. Ancak mevcut tabloda dalgalanma seyri de bitmiş ve bitecek gibi değil.Entübe ve yoğun bakım hasta sayısı Anadolu’da artarken, kaygılandıran manzaralar hep İstanbul’da ortaya çıkıyor.Bir grup insan, virüse meydan okur gibi umursamaz halde yaşamına devam ediyor. Bu kişileri uyarmaya kalksanız neredeyse size saldıracaklar.Kendileri belki farkında olmadan hastalığı ayakta geçiriyorlar ancak çevrelerine ve yaşlılara bulaştırıyorlar. Vatandaş uyarılara uymadığı sürece Kovid-19 yakamızı bırakmaz.”

MERT İNAN- MİLLİYET







