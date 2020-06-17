Salgından bu yana ilk defa vaka görüldü

Kula Kaymakamı Kemal Duru, son günlerde ilçede yayılan vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana tedbirlere sıkı şekilde uyum sağladıklarını ve bu haftaya kadar pozitif vaka görmeden geldiklerini dile getiren Kaymakam Duru, son 2 günde Kula’da 2 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Filyasyon ekipleri tarafından bu pozitif vakaların temas halinde olduğu kişi ve ya kişilerin de tespit edildiğinin altını çizen Kaymakam Duru, gerekli tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

Ayrıca virüsle mücadele kapsamında tedbirlere uymayan kesimlere ilk hedefin ceza yazmak olmadığını vurgulayan Kaymakam Duru, bugünden itibaren virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla kurallara uymayan vatandaş ve esnaflara gereken cezanın kesileceğini söyledi.

Daha önce Kula’da kayda geçen tek korona virüs vakasının ise ilçede ikamet etmeyen ancak adrese dayalı kayıt sistemi nedeniyle Kula’da gözüken bir vatandaş olduğu belirtildi.

İHA