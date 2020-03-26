Türkiye Salgından kurtulmak için 2 gün boyunca kurban kestiler

Salgından kurtulmak için 2 gün boyunca kurban kestiler

Türkiye

Salgından kurtulmak için 2 gün boyunca kurban kestiler

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından kurtulmak için Hakkarililer 2 gün boyunca 180 kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.

26 Mart 2020, Perşembe 10:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, corona virüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, corona virüsü salgınından kurtulmak için kurban kesti. Toplanan yöre halkı, kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği etkinliğe 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı. Kurbanları, ülkenin corona virüsü salgınından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu:

"Sadaka, belaları, musibetleri uzaklaştırır. Biz de örnek olarak bu mıntıkamızdaki köylülerimizde kurban kestik. Bunun niyeti ise sadakadır. Ülkemiz bir belanın içinde. Bu belanın bitmesini istiyoruz. İnşallah kısa süre içinde memleketimize yayılmaz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine bunu yaptık. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak. Bu anlamda da kesilen kurbanları civarda bulunan köylerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Allah kabul etsin."

DHA

İlgili Haberler
İhsan Amca'nın hikayesi arşivden çıktı: Görüntüler tepki çekmişti


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Berlin’de 3, Madrid’de 1825 kayıp...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Evde kalmak için önce hayatta kalmak gerek!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca: Eve kapanın, hatta odalara kapanın