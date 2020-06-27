Salgının kontrolden çıktığı günü açıkladılar

Yeryüzünde yalnızca bir günde 194 bin test pozitif sonuç verdi, Covid-19 4bin 893 can aldı. Salgında bir önceki günlük rekorun kırılması yalnızca altı gün sürdü. Corona virüsün bir milyon kişiye bulaşması 71 gün sürmüştü. 8 milyondan 9 milyona çıkması sadece sekiz gün aldı ancak asıl şok, 9 milyondan 10 milyona çıkmasının yedi gün sürmesi oldu.

Salgında bugün tarihi eşiğin aşılması bekleniyor. Vaka sayıları gün içinde 10 milyonu, can kayıpları ise yarım milyonu geçecek. 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinden gelen bir haberin dünyayı altüst edeceğini kimse beklemiyordu. Zatürre benzeri bir hastalık kentte yayılıyordu. Bu, SARS veya MERS değildi. Onlarla aynı aileden gelen yeni bir corona virüstü. Çok kısa sürede tüm dünyaya yayıldı, insanlığın hayatını alt üst etti. Salgının kısmen kontrol altında tutulduğu Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz’da sınırlarını diğer ülkelere açtığında ABD ve Rusya'dan seyahat edenleri kabul etmeyecek.

Corona virüs ABD'nnin özellikle güney eyaletlerinde yıkıma yol açtı, Florida'da bir günde 9 bin, Teksas'ta 5 bin, Arizona'da 3 bin 500 civarında yeni vaka ortaya çıktı. Amerikan medyası, California, Georgia, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Utah'ın da günlük vaka sayısında rekor sayılara ulaştığını bildiriyor.

Buna karşın Trump yönetimi salgınla çok iyi savaşıldığını, test sayısı arttığı için vakaların fırladığını savunuyor. Karantina önlemlerini ilk gevşeten eyaletlerden olan Teksas ile Florida, ikinci dalganın patlamasıyla hafta içinde bar ve restoranları yeniden kapattı.

Toplu mezarlar yapıldı

Önceki hafta 55 bin vakayla tüm zamanların günlük rekorunu kıran Brezilya'da, son 24 saatte 46 bin vakanın yanı sıra can kayıpları da 1055 artışla 56 bini aştı. Uluslararası haber ajansları, Amazon'un ortasındaki Manaus kentinden toplu mezar fotoğrafları servis ediyor.

Birçok ülkenin corona virüs kısıtlamalarını yavaş yavaş kaldırmasıyla, ikinci dalga da patladı. 21 Haziran'da kırılan bir önceki günlük rekoru hatırlatan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'daki 11 ülkede aylar sonra ilk defa corona virüs vakalarında hızlı bir artış olduğunu açıkladı.

Söz konusu 11 ülke, Ermenistan, İsveç, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna ve Kosova olarak sıralandı. Bu ülkelerde haftalık vaka sayısında önemli bir yükseliş olduğu kaydedilirken eğer dikkat edilmezse sağlık sistemlerinin tekrar çökme noktasına gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Polonya, Almanya, İspanya ve İsrail ise okul, kömür madeni ve gıda işletmeleri gibi yerlerde artan vaka sayısına hızla müdahale eden ülkeler olarak gösterildi. WHO'nun Avrupa direktörü olan Hans Kluge, 30 ülkede vaka sayılarının artmaya başladığını ancak 11 ülke için artışın ciddi boyutlara vardığını söyledi.



